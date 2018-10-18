Ceviz gönderene kargo indirimi

BİNGÖL (AA) - PTT Bingöl Başmüdürlüğü, yerel üreticileri desteklemek amacıyla kargo içeriği sadece ceviz olan gönderileri yüzde 30 indirimle taşıyor.

PTT Başmüdürü Abdullah Taşdelen, yaptığı açıklamada, 178 yıldır posta, banka ve lojistik sektöründe Türkiye'ye hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin (PTT) geniş hizmet yelpazesi sayesinde, hayatın her alanına dokunan faaliyetlere imza attığını belirtti.

Yerel üreticilerin desteklenmesi amacıyla mevsimsel kampanyalar düzenlediklerini aktaran Taşdelen, kentte ceviz hasadının yoğun bir şekilde yapıldığını, bunu dikkate alarak, çiftçileri desteklemek amacıyla Bingöl'e özel kampanya düzenlediklerini bildirdi.

Taşdelen, "Kurum, gönderi kapsamı sadece ceviz olmak üzere, 31 Aralık 2108'e kadar kargo gönderimlerinde yüzde 30 indirim yapmıştır. Vatandaşlarımız, ceviz gönderimlerini tüm PTT iş yerlerimizden yapabilecek." ifadesini kullandı.

