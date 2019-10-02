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Ceviz hasadı başladı hastaneye başvurular arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 14:32 | Son Güncelleme

Kastamonu Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tarık Yağcı: - "Eylül ayında ağaçtan düşme sonucu hastanede yatışı gereken hasta sayısı 50'nin üzerinde. 15 hastaya yoğun bakım takibi gerekti, 3 hastayı da kaybettik"

Kastamonu Devlet Hastanesine, ceviz hasadının başladığı eylül ayında ağaçtan düşme sonucu 50'den fazla kişinin başvurduğu, bu kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Kastamonu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Veysel Garani Soylu ile Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tarık Yağcı, hastanede düzenlenen basın toplantısında, ceviz hasadına katılacak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yağcı, kentte ceviz hasadının başlamasıyla çok sayıda kişinin ağaçtan düşme şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Hastanede tedavi görenlerin yaş ortalamalarının yüksek olduğuna işaret eden Yağcı, "Hastalarımızda kaburga, omurga, leğen kemiği kırığı mevcut. Genelde ileri yaşta oldukları için yoğun bakım takibi gerekti. Eylül ayında ağaçtan düşme sonucu hastanede yatışı gereken hasta sayısı 50'nin üzerinde. 15 hastaya yoğun bakım takibi gerekti, 3 hastayı da kaybettik." dedi.

Yaş ortalaması yüksek olanların ceviz ağacına çıkmasının riski artırdığını vurgulayan Yağcı, "Bunun için ileri yaştakiler, denge problemi olanlar, mümkün olduğu kadar ağaca çıkmamalı. Ağaca profesyonel şekilde çıkılması, güvenlik tedbirlerinin alınması, kazaların önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Geçen yıla göre sayıda çok fazla artış var. Geçen yıl dolu yağışı nedeniyle belki cevizler dökülmüştü, çok fazla ağaca çıkma olmamış olabilir."

Hastanede tedavi görenlerden 63 yaşındaki Şerafettin Karamahmutoğlu ise evinin önündeki ceviz ağacından düştüğünü belirterek, "Düştüğüm yer 4-5 metre var. Her sene çıkıyorum. Ne olduğunu anlamadım." ifadesini kullandı.

Ali Domurcuk ise Tosya ilçesinde ceviz ağacından düştüğünü anlatarak, "Vücudumda kırıklar var. Ağaca çıkanlar çok dikkat etsin. Her zaman yaptıkları iş değilse yapmasınlar. Uzman olanlar yapsın." diye konuştu.

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Serdar Bozkurt da hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde ve uyarılarda bulundu.

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