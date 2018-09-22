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Ceviz topladığı ağaçtan düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun İhsangazi ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Ahmet Tutar (55), hayatını kaybetti.

Ceviz topladığı ağaçtan düşüp öldü

Gürkan YILMAZ/İHSANGAZİ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun İhsangazi ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Ahmet Tutar (55), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Akkaya köyü Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. Ceviz toplamak için bahçesinde bulunan ağaca çıkan Bağkur emeklisi Ahmet Tutar, dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Tutar, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

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