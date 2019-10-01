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Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 18:06 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek 2,5 metrelik yükseklikten düşen Nazlı Çobanoğlu (75), yaşamını yitirdi.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek 2,5 metrelik yükseklikten düşen Nazlı Çobanoğlu (75), yaşamını yitirdi.
Nazilli'nin kırsal Semailli Mahallesi'nde oturan Nazlı Çobanoğlu, sabah saatlerinde ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Çobanoğlu, yaklaşık 2.5 metre yükseklikten düştü. Köylüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çobanoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Çobanoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi. Jandarma, Çobanoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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