HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ceviz toplarken ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Ceviz toplarken ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 12:58 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde ceviz topladığı sırada ağaçtan düşen 59 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde ikamet eden 59 yaşındaki Mehmet Yüksel, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

Ceviz toplarken ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde ceviz topladığı sırada ağaçtan düşen 59 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde ikamet eden 59 yaşındaki Mehmet Yüksel, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Mehmet Yüksel, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Mehmet Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua ettiMaske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
İlk konukları belli oldu
İlk konukları belli oldu
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Sosyal medyada yeni dönem başlıyor! Neler değişecek?
Sosyal medyada yeni dönem başlıyor! Neler değişecek?
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Diğer Haberler
Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
Yaralı gencin ailesi, koronavirüs bulaşır diye çocuklarını ambulanstan indirdi
Çocuklarını ambulansta görünce indirdiler
Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor
Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor
MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı
MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
Sultanbeyli'de iki çocuğun çatıdaki oyunu yürekleri ağza getirdi
İki çocuğun çatıdaki oyunu yürekleri ağza getirdi
'Kobani' soruşturmasında 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kobani soruşturmasında yeni gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.