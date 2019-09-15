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Ceviz toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı 4 metre yüksekliğindeki ağaçtan düşen yaşlı adam ağır yaralandı.Olay, Gölcük ilçesi Sofular Mahallesi’nde meydana geldi.

Ceviz toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam ağır yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı 4 metre yüksekliğindeki ağaçtan düşen yaşlı adam ağır yaralandı.
Olay, Gölcük ilçesi Sofular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Muharrem S., ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca tırmandı. 4 metre yüksekliğindeki ağaçta ceviz toplarken bir anda dengesini kaybeden Muharrem S. yere düştü. Yaşlı adam ağır yaralanırken, olayı gören yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Ceviz toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam ağır yaralandı

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