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Ceviz toplarken ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 16:28 | Son Güncelleme

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Kozluören Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ceviz toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam ölümden döndü.

Ceviz toplarken ölümden döndü

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Kozluören Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ceviz toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam ölümden döndü. Hastaneye kaldırılan talihsiz adamın çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi öğrenildi.
Alınan bilgilere göre olay, Kestel ilçesine bağlı Kozluören Mahallesi’nde meydana geldi. 67 yaşındaki Mustafa G. kendilerine ait bahçede bulunan cevizleri toplamak için merdivenin üzerine çıktı. Bir anda dengesini kaybeden yaşlı adam metrelerce yükseklikten aşağı düşerek yaralandı. Mustafa G. yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamının çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ceviz toplarken ölümden döndü

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