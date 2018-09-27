Ceviz üreticileri ayılardan şikayetçi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki ceviz üreticileri, ağaçlarına zarar veren ayılardan şikayetçi.

İlçenin, Derecikören, Büyük Susuz, Küçük Susuz, Hamidiye, Söğütcük, Çukurören ve Kasımlar köylerinde ayıların ceviz ağaçlarına zarar vermesi nedeniyle üreticiler zor günler geçiriyor.

Bazı bölgelerde kovanlara da saldıran ayılar yüzünden bal üreticileri de mağdur durumda.

Derecikören'de çiftçilikle geçimini sağlayan Hamdi Yazıcı (53), kiraz ve vişneden sonra hasat döneminde ayıların cevizlere zarar verdiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Cevizler on yılda yetişiyor, zararımız çok. Bu zararı nasıl karşılayacağız bilmiyoruz, buna nasıl bir çare bulunur onu da bilmiyoruz. Ayılar mahsulleri yedikleri gibi ağaçları da kırıyorlar. Bu ürünlere bir yıl boyunca bakıyoruz. İlçemizin birçok köyünde aynı durum var. Bazen geceleri bekliyoruz ama olmadığımız dönemlerde gelip zarar veriyorlar. Köylüler olarak çok mağdur durumdayız, vursan vuramıyorsun, önüne çıksan çıkamıyorsun. Herkeste bir korku var."

Mustafa Topçu da ayıların 7 dönüm arazideki 20 yıllık ceviz ağaçlarına büyük zarar verdiğini belirterek, "Ayıları vursan vuramıyorsun, cezası büyük. Tek başımıza korkudan bahçelere gidemiyoruz. Her an karşımıza çıkacakmış gibi. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız." diye konuştu.

