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Ceviz ve kestane ağacından düşen 150 kişiden 15’i yoğun bakımda

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

Kastamonu’da ceviz ve kestane hasadının başlaması ile birlikte ağaçtan düşen 3 kişi hayatını kaybederken, 15’i yoğun bakımda olmak üzere 50 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Kastamonu’da ceviz ve kestane hasadının başlaması ile birlikte ağaçtan düşen 3 kişi hayatını kaybederken, 15’i yoğun bakımda olmak üzere 50 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Ceviz ağacından düşen 100’den fazla kişi de ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.
Kastamonu’da ceviz ve kestane hasadının başlamasıyla birlikte kazalar da beraberinde geldi. İl genelinde Eylül ayında onlarca kişi ceviz ve kestane ağacından düşerek yaralandı. Durumları ciddi olan 50 kişi, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 15’inin yoğun bakım ünitesinde, diğerlerinin de serviste oldukları öğrenildi. Ceviz ve kestane ağacından düşen 100’ün üzerinde kişi de ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Ağaçtan düşen İsmail Küçükakça (62), Ahmet Tutar (55) ve Ramazan Kürelioğlu (64) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Geçtiğimiz yıla göre ceviz ve kestane ağaçlarından düşerek yaralananların sayısının artması üzerine uzmanlar, vatandaşları daha dikkatli olmaları ve hasadı işin ehli olan insanların yapması tavsiyesinde bulundu. Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Serdar Bozkurt, Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Veysel Garani Soylu ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tarık Yağcı ile yoğun bakım ünitesinde ve serviste yatan hastaları ziyaret ederek durumları hakkında bilgiler aldı.

“Ağaçtan düşenleri felç tehlikesi bekliyor”
Vatandaşları cevizden düşmeleri durumunda felç tehlikesinin beklediğini söyleyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tarık Yağcı, “Kastamonu’da ceviz ve kestane hasadının başlamasıyla birlikte Eylül ayı içerisinde yüksekten düşme nedeniyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Bunlar yüksekten düştüğü ve yaş ortalaması da yüksek olduğu için travma şikayeti ile başvurdular. Birçoğunda birden fazla kaburga kırığı, omurgalarda kırık ve belinde kırıklar mevcuttu. Hastalarımız yaşlı olduğu için yoğun bakım takibi gereken çok fazla hastamız oldu. 50’nin üzerinde hastanede yatışı gereken hasta oldu bu süre içerisinde. Yaklaşık 15 hastanın yoğun bakım takibi gerekti. 3 hastayı da takip süresince kaybettik. Özellikle ileri yaşta vatandaşlarımızın ağaca çıkması sonucu risklerimiz daha fazla artmaktadır. Bunun için ileri yaşta olan, ek hastalığı, denge problemi olan kişilerin mümkün olduğu kadar ağaca çıkmamaları, daha genç hastaların ve profesyonel şekilde çıkılması, güvenlik tedbirlerinin alınması olabilecek kazaların önlenmesi açısından önem taşımaktadır” dedi.
Geçen seneye oranla bu sene düşme vakalarının daha fazla olduğuna dikkat çeken Yağcı, “İlimizde geçen seneye oranla tarım fazlalığı, geçen yıl doluda belki cevizler dökülmüştü ki ağaca çıkma durumu çok fazla olmamış olabilir. Daha önce çalıştığımız illere baktığımızda bu sayılarla çok daha fazla karşılaştık. Yere düşenlerde ciddi yaralanmalar oldu. Hayati risk taşıyan olayların çok fazla olması, hastaların sakat kalması, bazılarının kaybedilmesi nedeniyle bu duruma dikkat çekmek istedik” diye konuştu.
Tosya’da ceviz ağacından düşerek yaralanan Ali Domurcuk (41) ise, “Ceviz ağacından düştüm. Vücudumda kırıklar var. Ağaca çıkacak olanlar çok dikkat etsinler. Her zaman yaptıkları iş değilse yapmasınlar. Bu işi biraz daha uzman olanlar yapsın. Aslında artık makineleşiyor. Bunun da makineleri var. Makineleşsinler. İnsanlar için her zaman risk oluşturuyor” şeklinde konuştu.
Ağaçtan düşmesi sonucu yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şerafettin Karamahmutoğlu (63) da şöyle konuştu:
“Bir ayağım saçakta, bir ayağım da ağaçtaydı. Basar basmaz aşağı düştüm. Kendimi toparlayamadım. Olduğum gibi aşağı indim. 5 metreden aşağı düştüm. Sağ tarafımın üzerine düştüm. Daha yüksekten düşsem durum daha sakat olurdu. Çocuğum torunumu okula bırakmaya gitmişti. O yüzden ağaca ben çıktım. Gerçi olacağı varsa her türlü olurdu.”

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