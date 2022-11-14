HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ceviz zarı çayı faydaları nelerdir? Ceviz zarı çayı nasıl yapılır?

Ceviz zarı çayı faydaları nelerdir? Ceviz zarı çayı nasıl yapılır?

14.11.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatımızda önemli bir yeri olan cevizin kendisi kadar zarının da insan sağlığına pek çok faydası vardır. Market, manav veya aktarlardan kolaylıkla temin edilebildiği için kullanımı da çok yaygın olan ceviz zarı özellikle akciğer sağlığı üzerindeki etkileriyle ön plana çıkar. Ceviz zarının demlenmesiyle hazırlanan ceviz zarı çayı, güçlü antioksidan içerikleri sayesinde pek çok hastalığın tedavisinde destekleyici rol alır. Peki, ceviz zarı çayının faydaları nedir?

Ceviz zarı çayı faydaları nelerdir? Ceviz zarı çayı nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Ceviz zarı çayı neye iyi gelir?
  • Ceviz zarı çayı nasıl yapılır?
  • Ceviz zarı çayı zayıflatır mı?
  • Ceviz zarı çayı adet söktürür mü?

Faydalı besinler arasında önemli bir yeri olan cevizin kendisi kadar zarının da insan sağlığına yararları büyüktür. Ceviz perdesi olarak adlandırılan cevizin iç kısmında yer alan ceviz zarı, zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Akciğer üzerinde olumlu etkileriyle ön plana çıkan ceviz zarı, görünümü itibarıyla da akciğeri anımsatır. Bu zarın demlenmesiyle hazırlanan ceviz zarı çayı da özellikle astım hastalığı olanların tedavisinde destekleyici rol oynar. Peki, akciğer üzerindeki olumlu etkileriyle bilinen ceviz zarı çayı ne işe yarar?

Ceviz zarı çayı neye iyi gelir?

Doğada bulunan zengin vitamin ve mineral kaynaklarından faydalanabilmenin pek çok yolu vardır. Bu yollardan en yaygın olanları arasında ise bitkisel çaylar yer alır. Faydalarıyla bilinen cevizin içerisinde yer alan ve ceviz zarı olarak bilinen kabuklu yapının demlenmesiyle de şifalı bitki çaylarından olan ceviz zarı çayı elde edilir. Ceviz zarı çayı faydaları ise şu şekildedir:

  • Akciğer sağlığını korur ve öksürüğün giderilmesinde önemli rol oynar.
  • Vücuttan toksin maddelerin atılmasına yardımcı olur.
  • Balgam söktürücü etkisi vardır.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirerek oluşabilecek hastalıklara karşı koruyucu bir bariyer oluşturur.
  • Nezle, grip gibi hastalıkların tedavisinde yardımcı rol alır.
  • Bağırsakta oluşan bakterilerin giderilmesine yardımcıdır.
  • Ağız sağlığına iyi gelir.
  • Ceviz zarı çayının gargara olarak kullanılması durumunda ağızda oluşan yaraları iyileştirici etkisi vardır.
  • Astım rahatsızlığının tedavisinde destekleyici olarak tüketilir.
  • Saç durulama suyu olarak kullanıldığında saçta oluşan kepek oluşumunun önüne geçer.

Özellikle akciğer rahatsızlıklarının giderilmesi ve önlenmesinde destekleyici olarak kullanılan ceviz zarı çayı, günlük olarak tüketilebilecek çaylar arasındadır ve bilinen bir yan etkisi yoktur. Yine de kronik hastaların, hamilelerin ve emziren kadınların ceviz zarı çayını kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışması önerilir. Bu çayın tüketimi sonrasında herhangi bir alerjik reaksiyon gelişirse ceviz zarı çayının tüketimi durdurulmalıdır. İnsan sağlığına olumlu etkileriyle bilinen ve farklı rahatsızlıklarda tercih edilen ceviz zarı çayı her bitkisel çay gibi tedavi değil tedavi destekleyicidir. Bu destekten ve faydalardan yararlanabilmek için ise bu çayı doğru hazırlamak oldukça önemlidir.

Ceviz zarı çayı nasıl yapılır?

Cevizin içerisinde yer alan ceviz zarının demlenmesiyle hazırlanan bu çayın ılık ve soğuk olarak tüketmek veya kullanmak mümkündür. Özellikle ağız yaralarının giderilmesi amacıyla ceviz zarı çayı kaynatılarak demlenmesinin ardından soğutularak gargara olarak kullanılabilir. Ayrıca saçta oluşan kepeklerin ve saç dökülmelerinin önlenmesi amacıyla da bu çay soğutularak saç suyu olarak kullanılabilir. Peki, ağız ve saç sağlığı amacıyla da kullanılabilen ceviz zarı çayı tarifi olarak iki farklı tarif bulunur.

İlginizi Çekebilir

İltihap önleyici böğürtlen çayı neye iyi gelir?

İltihap önleyici böğürtlen çayı neye iyi gelir?

 Ses kısıklığına iyi gelen ebegümeci çayı faydaları

Ses kısıklığına iyi gelen ebegümeci çayı faydaları

 Cinsel gücü artıran elduran çayı faydaları nelerdir?

Cinsel gücü artıran elduran çayı faydaları nelerdir?

Hücreleri yenileyen süper meyve aronia çayı faydaları

Hücreleri yenileyen süper meyve aronia çayı faydaları

 Yaz aylarının vazgeçilmezi şeftali çayı faydaları

Yaz aylarının vazgeçilmezi şeftali çayı faydaları

 Menopoz belirtilerine iyi gelen kırmızı yonca çayı faydaları

Menopoz belirtilerine iyi gelen kırmızı yonca çayı faydaları

Ceviz zarı çayı nasıl demlenir?

Ilık içim için ceviz zarı çayı tarifi:

300 gram ceviz zarı bir sudan geçirilir ve süzülür. Ardından bir demliğe süzülen ceviz zarı ve bir litre su boşaltılır. Demlik ocağa alınır ve karışımın kaynamasını beklenir. Kaynamaya başlayan karışımın altı en kısık seviyeye alınır ve yarım saat kadar daha kaynatılır. Ardından ocak kapatılır ve çay dinlenmeye bırakılır. Dinlenme esnasında demliğin kapağı açılmamaya özen gösterilir ve 10 dakika kadar dinlendirilir. Dinlenen çay süzülerek servis edilir. Çay isteğe bağlı olarak bal ilavesiyle tatlandırabilir. Ağız yaralarının giderilmesi ve ağız sağlığını koruyucu etkisinden faydalanabilmek için soğutulması ardından gargara olarak kullanılır. Ayrıca bu çayın saç durulama suyu olarak kullanılması durumunda saçta oluşan kepeğin oluşmasını ve saç dökülmelerini önlemeye yardımcıdır.

Soğuk içim için ceviz zarı çayı tarifi

Bir bardak suya 5-6 adet ceviz zarı eklenir. Suyun rengi koyulaşmaya başladığında çay süzülür ve soğuk olarak servis edilir.

Ceviz zarı çayı zayıflatır mı?

Stres, hormonal değişimler, günlük hayatın yoğunluğu, beslenme düzeninin değişimi gibi pek çok etken fazla kilolara sebebiyet verir. Bu durumda pek çok kişi bu kilolardan kurtulmanın yollarını arar. Bu yollardan ise genellikle tıbbi ilaçlar yerine doğal yöntemler tercih edilir. Pek çok bitki çayı zayıflamaya yardımcı etkisiyle bilinir ve ceviz zarı çayı da zayıflamaya yardımcı çaylar arasında yer alır. İçerdiği protein özleri sayesine vücudun yağ yakmasını sağlayan bu çay ayrıca sağladığı tokluk hissi sayesinde anlık açlık krizlerinin de önüne geçer.

Ceviz zarı çayı adet söktürür mü?

Kadınların normal şartlarda 28 günde tekrar eden adet döngüleri çeşitli sebeplerle düzensizleşebilir. Pek çok kadının ortak olarak yaşadığı bu olumsuz durumun birbirinden farklı çözüm yolları vardır. Bu yollardan en sık tercih edilenleri arasında ise doğal ve bitkisel olması yönüyle bitki çaylarıdır. Ceviz zarı çayı ise adet söktürücü etkiye sahip bitki çaylarından sayılmaz.

İlginizi Çekebilir

Her renginin farklı faydası olan Çin çayı neye iyi gelir?

Her renginin farklı faydası olan Çin çayı neye iyi gelir?

 Cildi gençleştiren yasemin çayının faydaları

Cildi gençleştiren yasemin çayının faydaları

 Kudret narı çayı faydaları nelerdir?

Kudret narı çayı faydaları nelerdir?

 Sivilceleri kurutan kurutulmuş nar kabuğu çayı faydaları

Sivilceleri kurutan kurutulmuş nar kabuğu çayı faydaları

 Etkileri kanıtlanmış limon kabuğu çayı faydaları

Etkileri kanıtlanmış limon kabuğu çayı faydaları

 Sağlıklı bir cilt için mandalina kabuğu çayı

Sağlıklı bir cilt için mandalina kabuğu çayı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binbir derde deva karışık bitki çayının faydalarıBinbir derde deva karışık bitki çayının faydaları
İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...
Anahtar Kelimeler:
bitki çayı bitki çayları faydaları nelerdir

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! İşte saldırının arkasındaki örgüt: İlk bulgulara göre...

Bakan Soylu duyurdu! İşte saldırının arkasındaki örgüt: İlk bulgulara göre...

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

İstiklal'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

İstiklal'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Akaryakıtta indirim müjdesi! Depoları doldurmakta acele etmeyin!

Akaryakıtta indirim müjdesi! Depoları doldurmakta acele etmeyin!

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu! "Özür dilerim"

Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu! "Özür dilerim"

İlginizi Çekebilir

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Kahve makinesinden termosa, ayakkabıdan monta... Flaş fırsatları kaçırmayın!

Kahve makinesinden termosa, ayakkabıdan monta... Flaş fırsatları kaçırmayın!

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.