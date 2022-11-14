Ceviz zarı çayı faydaları nelerdir? Ceviz zarı çayı nasıl yapılır?

Faydalı besinler arasında önemli bir yeri olan cevizin kendisi kadar zarının da insan sağlığına yararları büyüktür. Ceviz perdesi olarak adlandırılan cevizin iç kısmında yer alan ceviz zarı, zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Akciğer üzerinde olumlu etkileriyle ön plana çıkan ceviz zarı, görünümü itibarıyla da akciğeri anımsatır. Bu zarın demlenmesiyle hazırlanan ceviz zarı çayı da özellikle astım hastalığı olanların tedavisinde destekleyici rol oynar. Peki, akciğer üzerindeki olumlu etkileriyle bilinen ceviz zarı çayı ne işe yarar?

Ceviz zarı çayı neye iyi gelir?

Doğada bulunan zengin vitamin ve mineral kaynaklarından faydalanabilmenin pek çok yolu vardır. Bu yollardan en yaygın olanları arasında ise bitkisel çaylar yer alır. Faydalarıyla bilinen cevizin içerisinde yer alan ve ceviz zarı olarak bilinen kabuklu yapının demlenmesiyle de şifalı bitki çaylarından olan ceviz zarı çayı elde edilir. Ceviz zarı çayı faydaları ise şu şekildedir:

Akciğer sağlığını korur ve öksürüğün giderilmesinde önemli rol oynar.

Vücuttan toksin maddelerin atılmasına yardımcı olur.

Balgam söktürücü etkisi vardır.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek oluşabilecek hastalıklara karşı koruyucu bir bariyer oluşturur.

Nezle, grip gibi hastalıkların tedavisinde yardımcı rol alır.

Bağırsakta oluşan bakterilerin giderilmesine yardımcıdır.

Ağız sağlığına iyi gelir.

Ceviz zarı çayının gargara olarak kullanılması durumunda ağızda oluşan yaraları iyileştirici etkisi vardır.

Astım rahatsızlığının tedavisinde destekleyici olarak tüketilir.

Saç durulama suyu olarak kullanıldığında saçta oluşan kepek oluşumunun önüne geçer.

Özellikle akciğer rahatsızlıklarının giderilmesi ve önlenmesinde destekleyici olarak kullanılan ceviz zarı çayı, günlük olarak tüketilebilecek çaylar arasındadır ve bilinen bir yan etkisi yoktur. Yine de kronik hastaların, hamilelerin ve emziren kadınların ceviz zarı çayını kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışması önerilir. Bu çayın tüketimi sonrasında herhangi bir alerjik reaksiyon gelişirse ceviz zarı çayının tüketimi durdurulmalıdır. İnsan sağlığına olumlu etkileriyle bilinen ve farklı rahatsızlıklarda tercih edilen ceviz zarı çayı her bitkisel çay gibi tedavi değil tedavi destekleyicidir. Bu destekten ve faydalardan yararlanabilmek için ise bu çayı doğru hazırlamak oldukça önemlidir.

Ceviz zarı çayı nasıl yapılır?

Cevizin içerisinde yer alan ceviz zarının demlenmesiyle hazırlanan bu çayın ılık ve soğuk olarak tüketmek veya kullanmak mümkündür. Özellikle ağız yaralarının giderilmesi amacıyla ceviz zarı çayı kaynatılarak demlenmesinin ardından soğutularak gargara olarak kullanılabilir. Ayrıca saçta oluşan kepeklerin ve saç dökülmelerinin önlenmesi amacıyla da bu çay soğutularak saç suyu olarak kullanılabilir. Peki, ağız ve saç sağlığı amacıyla da kullanılabilen ceviz zarı çayı tarifi olarak iki farklı tarif bulunur.

Ceviz zarı çayı nasıl demlenir?

Ilık içim için ceviz zarı çayı tarifi:

300 gram ceviz zarı bir sudan geçirilir ve süzülür. Ardından bir demliğe süzülen ceviz zarı ve bir litre su boşaltılır. Demlik ocağa alınır ve karışımın kaynamasını beklenir. Kaynamaya başlayan karışımın altı en kısık seviyeye alınır ve yarım saat kadar daha kaynatılır. Ardından ocak kapatılır ve çay dinlenmeye bırakılır. Dinlenme esnasında demliğin kapağı açılmamaya özen gösterilir ve 10 dakika kadar dinlendirilir. Dinlenen çay süzülerek servis edilir. Çay isteğe bağlı olarak bal ilavesiyle tatlandırabilir. Ağız yaralarının giderilmesi ve ağız sağlığını koruyucu etkisinden faydalanabilmek için soğutulması ardından gargara olarak kullanılır. Ayrıca bu çayın saç durulama suyu olarak kullanılması durumunda saçta oluşan kepeğin oluşmasını ve saç dökülmelerini önlemeye yardımcıdır.

Soğuk içim için ceviz zarı çayı tarifi

Bir bardak suya 5-6 adet ceviz zarı eklenir. Suyun rengi koyulaşmaya başladığında çay süzülür ve soğuk olarak servis edilir.

Ceviz zarı çayı zayıflatır mı?

Stres, hormonal değişimler, günlük hayatın yoğunluğu, beslenme düzeninin değişimi gibi pek çok etken fazla kilolara sebebiyet verir. Bu durumda pek çok kişi bu kilolardan kurtulmanın yollarını arar. Bu yollardan ise genellikle tıbbi ilaçlar yerine doğal yöntemler tercih edilir. Pek çok bitki çayı zayıflamaya yardımcı etkisiyle bilinir ve ceviz zarı çayı da zayıflamaya yardımcı çaylar arasında yer alır. İçerdiği protein özleri sayesine vücudun yağ yakmasını sağlayan bu çay ayrıca sağladığı tokluk hissi sayesinde anlık açlık krizlerinin de önüne geçer.

Ceviz zarı çayı adet söktürür mü?

Kadınların normal şartlarda 28 günde tekrar eden adet döngüleri çeşitli sebeplerle düzensizleşebilir. Pek çok kadının ortak olarak yaşadığı bu olumsuz durumun birbirinden farklı çözüm yolları vardır. Bu yollardan en sık tercih edilenleri arasında ise doğal ve bitkisel olması yönüyle bitki çaylarıdır. Ceviz zarı çayı ise adet söktürücü etkiye sahip bitki çaylarından sayılmaz.