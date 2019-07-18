Proje yürütücüsü ve BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Bitlis'te, ülkede ve dünyada yaygın görülen ceviz antraknoz hastalığının moleküler ve morfolojik karakterizasyonu üzerine çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu çalışmayla Türkiye, antraknoz hastalığının tespitinde ABD, İsviçre ve Hollanda'dan sonra veri tabanına kayıt yaptıran dördüncü ülke oldu.

Cevizin, sağlık açısından dünyanın en önemli besinlerinden biri olduğunu belirten Koç, şu bilgileri verdi:

"Bitlis, ceviz üretiminde ülkemizde, Türkiye'de dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Antraknoz, yaygın bir hastalık olup etmeni mantardır. Bu da yüzde 90 civarında verim kaybına sebep olan bir etmendir. Bu etmen aynı zamanda cevizde kaliteyi de düşürmektedir. Çalışmayı yapmamızın amacı hem ilimiz için önemli olan cevizin daha kaliteli üretilmesini sağlamak hem de hastalığı teşhis ettikten sonra engelleyici ve iyileştirici yöntemler geliştirmektir."

Koç, BEÜ, Dicle, Abant İzzet Baysal ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerinden akademisyenlerin görev aldığı projenin yaklaşık bir yıl sürdüğünü aktardı.

Çalışma sonucunda ceviz antraknoz hastalığının etmenin moleküler ve morfolojik teşhisini yaptıklarını kaydeden Koç, "Bulguların gen bankasına kaydını gerçekleştirdik. Bu ülkemiz açısından ilk kayıt oldu. Dünyada da ABD, İsviçre ve Hollanda'dan sonra dördüncü ülke konumundayız. Projeye destek sunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a, Bilimsel Proje Destek Birimine, Adilcevaz Tarım ve Orman Müdürü Selami Savaş'a ve akademisyenlere teşekkür ederim." diye konuştu.