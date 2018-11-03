Cevizi çıplak elle böyle kırdı

Sosyal medyada yayılan görüntüde bir adam herhangi araç olmadan cevizi nasıl kırdığını gösteriyor. Yere koyduğu cevizin üzerine elini koyduktan sonra, diğer eliyle kol dirseğine hamle yapan adam cevizi tek seferde kırıyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntü izleyenleri şaşırttı.



PARTNER Vahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldı