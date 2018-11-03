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Cevizi çıplak elle böyle kırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.11.2018 14:44 | Son Güncelleme

Çıplak eliyle cevizi nasıl kırabileceğini gösteren adam bu görüntüyü sosyal medyada yayınladı. İlginç bir yöntemle cevizi kıran adamın bu görüntüsü ilgiyle izlendi.

Sosyal medyada yayılan görüntüde bir adam herhangi araç olmadan cevizi nasıl kırdığını gösteriyor. Yere koyduğu cevizin üzerine elini koyduktan sonra, diğer eliyle kol dirseğine hamle yapan adam cevizi tek seferde kırıyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntü izleyenleri şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
ceviz çıplak el kırma

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