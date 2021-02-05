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  4. Cevizler arasında yarım kilogram bonzai ele geçirildi

Cevizler arasında yarım kilogram bonzai ele geçirildi

05.02.2021 05:34 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kısıtlama saatinde polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek bir kamyonet durduruldu.

Bursa’da kısıtlama saatinde polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek bir kamyonet durduruldu. Kamyonet içerisinde yapılan aramada cevizlerin arasına gizlenmiş yarım kilogram bonzai madde ele geçirildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova mahallesi Çeşme sokak üzerinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir 77 AAT 381 plakalı kamyonet durdurdu. Kamyonet içerisinde bulunan Mert Ö.,’yü (32) indirerek araç içinde ve üzerinde arama yapıldı.
Cevizler arasında bulundu
Yapılan arama neticesinde Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kamyonetin kasasında bulunan cevizlerin içine gizlenmiş yarım kilogram bonzai ele geçirildi.
Şahıs gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadığı için 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
Konu ile ilgili tahkikata başlatıldı.

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