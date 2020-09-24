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Cevizleri çırpmak için çıktığı ağaçtan düşüp hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 09:53 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ermenek ilçesinde cevizleri çırpmak için çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu yere düşen 56 yaşındaki adam hayatını kaybetti.Olay, Ermenek ilçesine bağlı Olukpınar köyünde meydana geldi.

Cevizleri çırpmak için çıktığı ağaçtan düşüp hayatını kaybetti

Karaman’ın Ermenek ilçesinde cevizleri çırpmak için çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu yere düşen 56 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Olay, Ermenek ilçesine bağlı Olukpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bahçesine giden Fahri Koç, cevizleri çırpmak için çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu yere düştü. Ağır yaralanan Fahri Koç, yakınlarının çağırdığı ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Konya’ya sevk edilen Fahri Koç, yolda hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ve köy sakinleri büyük üzüntü yaşadı. Koç’un cansız bedeni Taşkent Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yarın köyünde defnedilecek.

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