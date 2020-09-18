Cevizli hurmalı sarma tatlısı nasıl yapılır? Cevizli hurmalı sarma tatlısının tarifi nedir? Cevizli hurmalı sarma tatlısı malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta yarışmasıyla yeniden gündeme oturan cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Yarışmadan gelinlerin yaptığı tatlıyı gören izleyiciler cevizli hurmalı sarma tatlısının püf noktaları ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Peki cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi nedir? İşte tüm merak edilenler...

CEVİZLİ HURMALI SARMA TATLISI MALZEMELERİ

10 adet baklava yufkası

150 gr. tereyağı

500 gr. hurma

3 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı ceviz

4 adet kakule

1 tatlı kaşığı tarçın

1,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

3 – 4 damla limon suyu

50 gr. kaymak

Toz Antep fıstığı

CEVİZLİ HURMALI SARMA TATLISI NASIL YAPILIR?

Cevizli hurmalı sarma tatlısı yapılışında şerbet ve iç harcın hazırlanması oldukça önemli detaylardır. Cevizli hurmalı sarma tatlısının şerbeti için belirlenen miktarlardaki toz şeker ve su tencerenin içinde karıştırılır. Kaynamaya bırakılan şerbet ocaktan alınmadan limon suyu ilave edilir ve soğumaya bırakılır.

Cevizli hurmalı sarma tatlısının iç harcının hazırlanması için hurma, kakule, ceviz ve tarçın karıştırılır. İlk adımda hurmaların iç çekirdekleri çıkartılır ve hafif parçalanacak şekilde mutfak robotundan çekilir. Kakule havanda dövülerek ezilir. Ardından kakule ve hurmalar karıştırılır. Dövülen ceviz içi, eritilen tereyağ, kakule ve tarçın eklenerek yoğrulur.