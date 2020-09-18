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Cevizli hurmalı sarma tatlısı nasıl yapılır? Cevizli hurmalı sarma tatlısının tarifi nedir? Cevizli hurmalı sarma tatlısı malzemeleri nelerdir?

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2020 17:14 | Son Güncelleme

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta programında gelin adayları cevizli hurmalı sarma tatlısı yaptı. Kayınvalidelerin gelinlerini bulmaya çalıştığı programa yarışmacıların kıyasıya geçen rekabeti damga vurdu. İzleyiciler cevizli sarma tatlısı nasıl yapılır sorusunu yanıtını arıyor. İşte cevizli hurma sarma tatlısı tarifi ve malzemeleri...

Cevizli hurmalı sarma tatlısı nasıl yapılır? Cevizli hurmalı sarma tatlısının tarifi nedir? Cevizli hurmalı sarma tatlısı malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta yarışmasıyla yeniden gündeme oturan cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Yarışmadan gelinlerin yaptığı tatlıyı gören izleyiciler cevizli hurmalı sarma tatlısının püf noktaları ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Peki cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi nedir? İşte tüm merak edilenler...

CEVİZLİ HURMALI SARMA TATLISI MALZEMELERİ

  • 10 adet baklava yufkası
  • 150 gr. tereyağı
  • 500 gr. hurma
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 su bardağı ceviz
  • 4 adet kakule
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 3 – 4 damla limon suyu
  • 50 gr. kaymak
  • Toz Antep fıstığı

CEVİZLİ HURMALI SARMA TATLISI NASIL YAPILIR?

Cevizli hurmalı sarma tatlısı yapılışında şerbet ve iç harcın hazırlanması oldukça önemli detaylardır. Cevizli hurmalı sarma tatlısının şerbeti için belirlenen miktarlardaki toz şeker ve su tencerenin içinde karıştırılır. Kaynamaya bırakılan şerbet ocaktan alınmadan limon suyu ilave edilir ve soğumaya bırakılır.

Cevizli hurmalı sarma tatlısının iç harcının hazırlanması için hurma, kakule, ceviz ve tarçın karıştırılır. İlk adımda hurmaların iç çekirdekleri çıkartılır ve hafif parçalanacak şekilde mutfak robotundan çekilir. Kakule havanda dövülerek ezilir. Ardından kakule ve hurmalar karıştırılır. Dövülen ceviz içi, eritilen tereyağ, kakule ve tarçın eklenerek yoğrulur.

Baklava yufkaları tezgaha alınır ve eritilen tereyağ ile yumuşatılır. Yağlanan yufkanın üzerine ikinci baklava yufkası serilir ve yağlanır. Hazırlanan iç harçtan silindir şeklinde rulolar hazırlanır ve baklava yufkasının yakın tarafına konulur. Hazırlanan yufkadan 4 parmak uzunluğunda dilimler kesilir. Sarmaların üzerine kalan tereyağlar eklenir. Önceden ısıtılan 180 derecelik fırında 25-30 dakika boyunca pişirilir. Cevizli hurmalı sarmalar fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbetle buluşturulur. Üzerine kaymak ve toz Antep fıstığıyla servis edilir.

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