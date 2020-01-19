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  4. Cevizli ve yoğurtlu Sinop mantısına ilgi

Cevizli ve yoğurtlu Sinop mantısına ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 09:15 | Son Güncelleme

SİNOP’un yöresel lezzetleri arasında yer alan cevizli ve yoğurtlu mantı, müdavimlerince yoğun talep görüyor.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’un yöresel lezzetleri arasında yer alan cevizli ve yoğurtlu mantı, müdavimlerince yoğun talep görüyor. Siparişlere yetişemeyen mantı üreticileri, bu lezzeti kargoyla şehir dışına da gönderiyor.
Türk mutfağının en leziz tatlarından olan mantı, yapılışıyla yöreden yöreye farklılık gösteriyor. Yapılışı çok zahmetli olan Sinop’un ünlü cevizli ve yoğurtlu mantısı da kentin yöresel lezzetleri arasında yer alıyor. Kentteki mantıcılar da el emeği ürünleriyle, dışarıdan gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor. Ustalıkla yoğrulan ve incecik açılan hamurdan küçük parçalar yapıp, içine kıyma ve soğan karışımı konulan yöreye has lezzet, önce haşlanıyor, ardından da üzerine tereyağı, ceviz veya yoğurt dökülerek servise sunuluyor. Kendine özgü lezzetiyle müşterilerin damaklarını şenlendiren cevizli ve yoğurtlu Sinop mantısı, müdavimlerince de yoğun ilgi görüyor. Siparişlere yetişemeyen mantı üreticileri, bu lezzeti kargoyla şehir dışına da gönderiyor.
‘MANTI İÇİN SİNOP’A GELİYORLAR’
Kentte 15 yıldır mantı yapan Nurgül Kalyoncu (42), turistlerin mantı yemeden kentten ayrılmadığını belirterek, "Birçok turist, Sinop’a özellikle mantı yemek için geliyor. Artık herkes Sinop’un bu yöresel lezzetini tanıdı ve sevilen bir yemek oldu. Herkes birbirine tavsiye ediyor. Bu nedene siparişler çok fazla. Mantı için önce bir hamur açıyoruz. Hamurun içine un, tuz ve yumurta koyuyoruz. Hamur bir saat dinlendikten sonra içini hazırlıyoruz. Kare kestikten sonra üçgen haline getiriyoruz. Ardından kulak şeklini veriyoruz. Hazırlanan mantıları kaynar suda 3-4 dakika pişiriyoruz. Daha sonra üzerine konulacak olan yoğurt, ceviz ve bu mantının olmazsa olmazı tereyağını dökerek servise hazır hale getiriyoruz” dedi.

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