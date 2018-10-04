HABER

Cevizlibağ'da otomobil tramvaya çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 23:36 | Son Güncelleme

Cevizlibağ'da tramvay yolundan karşıya geçen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce direğe ardından tramvaya çarptı. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Gökhan Işık ile yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

Cevizlibağ'da otomobil tramvaya çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Cevizlibağ tramvay yolunda meydana geldi. D-100 yan yoldan çıkarak Cevizlibağ tramvay yoluna giren Gökhan Işık'ın kullandığı 34 DS 3413 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından tramvaya çarptı. Tramvayın otomobili sürüklediği kazada otomobilin sürücüsü Gökhan Işık ile yanındaki kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücü Gökhan Işık ile yanındaki kişiyi ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından tramvay seferleri kontrollü olarak sağlandı.

Otomobildekilerin makas atarak geldiğini ileri süren bir görgü tanığı, "Makas attı, önce kaldırıma ardından direğe çarptı, oradan tramvayın önüne düştü. Tramvay da onu sürükledi." iddiasında bulundu.

(DHA)

PARTNER28 yaşında gösterdiğimi söylüyorlar28 yaşında gösterdiğimi söylüyorlar
Alp Dağları'nda kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulunduAlp Dağları'nda kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu
Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldıŞirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cevizlibağ tramvay Kaza

En Çok Okunan Haberler

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener: Yüreğin yetiyorsa kendin gel

Meral Akşener: Yüreğin yetiyorsa kendin gel

Alp Dağları'nda kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu

Alp Dağları'nda kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu

Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı

Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı

26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!

26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!

ABD ve Rusya arasında tansiyon gittikçe artıyor! 7 Rus ajanına şok suçlama

ABD ve Rusya arasında tansiyon gittikçe artıyor! 7 Rus ajanına şok suçlama

Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!

Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.