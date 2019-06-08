HABER

Cevizlibağ’da iş merkezinde korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 10:06 | Son Güncelleme

Cevizlibağ’da Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın da bulunduğu iş merkezinin 4.

Cevizlibağ’da Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın da bulunduğu iş merkezinin 4. katında yangın çıktı. Pil ve batarya tamiri yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Zeytinburnu Cevizlibağ’da Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın da bulunduğu iş merkezinin 4. katında yangın çıktı. Pil ve batarya tamiri yapıldığı öğrenilen iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı kattaki dış cephesindeki camları kıran itfaiye ekipleri yangına içeriden ve dışarıdan müdahale etti.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
25 metre yükseklikten dere yatağına düşüp yaralandı25 metre yükseklikten dere yatağına düşüp yaralandı
Asansör boşluğunda yakılan çöpler az kalsın faciaya neden oluyorduAsansör boşluğunda yakılan çöpler az kalsın faciaya neden oluyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!

Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Amine Gülşe ve Mesut Özil'in düğününden ilk görüntüler

Amine Gülşe ve Mesut Özil'in düğününden ilk görüntüler

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.