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CEVİZLİBAĞ'DA OTOMOBİL TRAMVAYA ÇARPTI: 1 YARALI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 23:05 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA Cevizlibağ'da tramvay yolundan karşıya geçen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce direğe ardından tramvaya çarptı.

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Cevizlibağ'da tramvay yolundan karşıya geçen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce direğe ardından tramvaya çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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