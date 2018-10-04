HABER

Cevizlibağ'da otomobil tramvaya çarptı: 1 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 23:10 | Son Güncelleme

CEVİZLİBAĞ'da tramvay yolundan karşıya geçen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce direğe ardından tramvaya çarptı.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-CEVİZLİBAĞ'da tramvay yolundan karşıya geçen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce direğe ardından tramvaya çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERKuş Cenneti can çekişiyor! Acil...Kuş Cenneti can çekişiyor! Acil...
Alp dağlarında kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulunduAlp dağlarında kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu
Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 1ölü, 1 yaralıSuriyeliler arasında bıçaklı kavga: 1ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Bir aile yok oldu!

Bir aile yok oldu!

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.