CEVİZLİBAĞ'DA SU TANKERİ TRAMVAYA ÇARPTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Zeytinburnu, Cevizlibağ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarptı. Kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri bir süre çift yönlü durduruldu. Kazaya karışan tramvayın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Kaza, 07.30 sıralarında Cevizlibağda meydana geldi. Kırımızı ışıkta duramayan su tankeri sürücüsü Topkapı istikametine seyir halinde olan bir tramvaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvaydan tahliye edilen yolcular, rayların üzerinde yürüyerek bir sonraki durağa gitti. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, seferler çift yönlü olarak durduruldu. Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, seferler Bağcılar- Cevizlibağ ve Topkapı- Kabataş istasyonları arasında yapıldı. Kazanın ardından yaklaşık 45 dakika sonra Zeytinburnu yönü tramvay seferlerine tamamen açıldı. Belediye ekiplerinin olay yerinde çalışmalarının ardından Bağcılar yönünde açılacağı öğrenildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından seferler çift yönlü açıldı. Kazanın ardından tramvay garaja çekilirken, kazaya karışan su tankeri çekici yardımıyla kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Tramvay ve tankerden görüntü

-Tramvay yolunda yürüyen insanlar

-Ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detaylar

