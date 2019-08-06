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Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:36 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA-ZEYTİNBURNU, Cevizlibağ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarptı.

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA-ZEYTİNBURNU, Cevizlibağ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarptı. Kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri bir süre çift yönlü durduruldu. Kazaya karışan tramvayın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Kaza, 07.30 sıralarında Cevizlibağda meydana geldi. Kırımızı ışıkta duramayan su tankeri sürücüsü Topkapı istikametine seyir halinde olan bir tramvaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvaydan tahliye edilen yolcular, rayların üzerinde yürüyerek bir sonraki durağa gitti. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, seferler çift yönlü olarak durduruldu. Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, seferler Bağcılar- Cevizlibağ ve Topkapı- Kabataş istasyonları arasında yapıldı. Kazanın ardından yaklaşık 45 dakika sonra Zeytinburnu yönü tramvay seferlerine tamamen açıldı. Belediye ekiplerinin olay yerinde çalışmalarının ardından Bağcılar yönünde açılacağı öğrenildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından seferler çift yönlü açıldı. Kazanın ardından tramvay garaja çekilirken, kazaya karışan su tankeri çekici yardımıyla kaldırıldı.

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