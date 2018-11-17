Cevizlibağ'da trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Cevizlibağ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizlibağ D-100 Karayolu Okmeydanı istikametine seyreden Kadir Can Özdemir idaresindeki 34 HL 9359 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden Semih Varol idaresindeki 34 NC 2988 plakalı otomobille çarpışarak takla attı.

Özdemir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri aracın kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaza sebebiyle sıkışan trafik, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Bu arada Varol'un sosyal medyada "fenomen" olarak tanındığı öğrenildi.

