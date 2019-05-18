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Çevre Bakanı Kurum’dan Fevkani Köprüsü’ne yakın markaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 19:21 | Son Güncelleme

Zonguldak ziyaretinde Fevkani Köprüsü’nü inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşları da mağdur etmeyecek şekilde kentsel dönüşümde gerekirse bir yere taşıyalım.

Zonguldak ziyaretinde Fevkani Köprüsü’nü inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşları da mağdur etmeyecek şekilde kentsel dönüşümde gerekirse bir yere taşıyalım. Çünkü aradaki bağı görüntüyü çok koparıyor. Biz bir çalışalım” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak Belediyesi ziyareti çıkışında belediyenin önünden Fevkani Köprüsünü inceledi. Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan’dan köprü hakkında bilgi alan Bakan Kurum, köprünün kentle bağını kopardığını söyledi. Bakan Kurum, “Köprünün kotunun yukarıda olmasının bir esprisi var mı? Köprünün yukarıda olmasının bir kazancı yok gözüküyor. Niye yapıldığını da araştırmak lazım. Şehri de bozuyor. İlişkiyi de koparıyor. Mümkünse bunu aşağıya almak lazım. Mimarlar bu konuya baksın. Vatandaşları da mağdur etmeyecek şekilde kentsel dönüşümde gerekirse bir yere taşıyalım. Çünkü aradaki bağı görüntüyü çok koparıyor. Biz bir çalışalım” diye konuştu.

61 yıldır hizmet veriyor
1958 yılında yapılan ve kentin ulaşım sıkıntılarının çözülmesi amaçlanan Fevkani Köprüsü, 61 yıldır Zonguldaklılara hizmet veriyor. Risk sebebiyle 2012 yılında trafiğe kapatılan köprü; ODTÜ’nün raporu doğrultusunda 3 ila 3.5 tona kadar olan araçların 30 kilometre hızı aşmamak kaydıyla 2014 yılında kullanımına açılmıştı.

ODTÜ’nun 2014 yılı raporu: “60 ila 100 ton arası çelikle güçlendirilmesi gerekiyor”
Öte yandan, kentin farklı güzergahlarını birbirine bağlayan köprü için 2014 yılında rapor sunan ODTÜ ise 60 ila 100 ton arası çelikle köprünün güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Yaklaşık bin 200 ton çelik ağırlığına sahip köprünün sadece 60 ila 100 ton arası çelik kullanılarak iyileştirilebileceği hazırlanan raporda en dikkat çeken konu oldu.
2014 tarihli raporda ise yerel çürümelerin haricinde önemli bir sorun gözlemlenmediği belirtildi. Çürümelerin ise yapılacak çalışmalarla onarılması gerektiği ifade edildi. Hazırlanan raporun bir bölümünde ise köprü için özel güçlendirme projesine gerek olmadığı belirtilerek şöyle denilmişti:
“Köprü üzerinde güvenlik için 30 km/saat üzeri hıza izin verilmemelidir. Köprünün mevcut kullanımını kötü yönde etkileyecek aşırı yüklemelerden kaçınılmalıdır. Köprünün deprem iyileştirilmesi için çeşitli elemanların eklenmesi düşünülmektedir. Köprü için özel bir deprem güçlendirme projesi hazırlanmasına gerek yoktur. Bununla birlikte köprü açıklıklarının olası bir deprem sırasında mesnet bölgelerinden çıkmamaları için mesnet oturma bölgelerinin genişletilmesinde fayda vardır.”

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