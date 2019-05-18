Çevre Bakanı Kurum’dan Fevkani Köprüsü’ne yakın markaj

Zonguldak ziyaretinde Fevkani Köprüsü’nü inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşları da mağdur etmeyecek şekilde kentsel dönüşümde gerekirse bir yere taşıyalım. Çünkü aradaki bağı görüntüyü çok koparıyor. Biz bir çalışalım” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak Belediyesi ziyareti çıkışında belediyenin önünden Fevkani Köprüsünü inceledi. Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan’dan köprü hakkında bilgi alan Bakan Kurum, köprünün kentle bağını kopardığını söyledi. Bakan Kurum, “Köprünün kotunun yukarıda olmasının bir esprisi var mı? Köprünün yukarıda olmasının bir kazancı yok gözüküyor. Niye yapıldığını da araştırmak lazım. Şehri de bozuyor. İlişkiyi de koparıyor. Mümkünse bunu aşağıya almak lazım. Mimarlar bu konuya baksın. Vatandaşları da mağdur etmeyecek şekilde kentsel dönüşümde gerekirse bir yere taşıyalım. Çünkü aradaki bağı görüntüyü çok koparıyor. Biz bir çalışalım” diye konuştu.

61 yıldır hizmet veriyor

1958 yılında yapılan ve kentin ulaşım sıkıntılarının çözülmesi amaçlanan Fevkani Köprüsü, 61 yıldır Zonguldaklılara hizmet veriyor. Risk sebebiyle 2012 yılında trafiğe kapatılan köprü; ODTÜ’nün raporu doğrultusunda 3 ila 3.5 tona kadar olan araçların 30 kilometre hızı aşmamak kaydıyla 2014 yılında kullanımına açılmıştı.