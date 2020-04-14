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Çevre Bakanı: Salda Gölü çevresine kamera sistemi kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 18:24 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Salda Gölü'nde iş makinelerinin çalışmasına kamuoyundan gelen tepkilerin ardından, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını ve yüklenici firmaya ceza verildiğini duyurdu.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde doğal güzelliğiyle bilinen Salda Gölü'nde iş makinelerinin çalıştırılmasına yönelik kamuoyundan gelen tepkilerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

Hükümetin “Millet Bahçesi” projesi kapsamında bölgede iş makineleri çalıştıran yüklenici firmanın projede yer almayan bir uygulamada bulunduğunu belirten Kurum, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını ve firmaya ceza verildiğini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamda “Salda'yı koruyacak olan projenin, kendisi kadar, uygulama usulü de çevreci olmalıdır. Bu nedenle işçilerimizden peyzaj ekiplerimize kadar herkes çok daha dikkatli olacak. En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz. Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin hükümetin “koruma eksenli” projesini yansıtmadığını belirten Kurum, “Bizim projemiz, bembeyaz kumsallarıyla, turkuaz rengiyle, Salda'yı gelecek nesillere en güzel şekilde koruyarak aktarma projesidir" dedi.

Kurum, projenin takip edilebilmesi için bölgeye 7 gün 24 saat çalışan kamera sistemi kurulacağını belirterek, “Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler" dedi.

CHP'li vekilden suç duyurusu

Salda Gölü çevresinde iş makinelerinin çalıştığını gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olay yerine giden CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, çalışmaların durdurulduğunu açıklamıştı. Çalışmaların müteahhit firma tarafından tek taraflı kararla başlatıldığını öğrendiklerini açıklayan Göker, daha sonra savcılığa başvurarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

DW/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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