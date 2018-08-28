Çevre Bakanı'ndan Macron'a 'Habersiz' İstifa Darbesi

Yaz aylarından bu yana Elysee Sarayı ve hükümet içindeki yolsuzluk iddialarıyla sarsılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Fransa'da çevreci mücadelesinin ünlü ismi, Çevre Bakanı Nicolas Hulot'dan sert darbe geldi. Hulot, "Artık kendime yalan söylemek istemiyorum. Bu hükümet içinde bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum" diyerek, hükümetteki görevinden istifa etti.

Hulot, Macron ve Başbakan Edouard Philippe dahil hükümet içinde kimseyi bilgilendirmeden aldığı istifa kararını, sabah programına konuk olduğu France Inter Radyosu'ndan açıkladı. Hükümete ağır şok yaşatan istifasının gerekçesini, "Artık yalan söylemek istemiyorum" diye açıklayan Hulot, 'hayatının en zor kararını' yaz boyunca düşünerek aldığını açıkladı. Hulot, şunları söyledi:

"Bu bütçe ile ekoloji geçiş için yatırım yapma olasılığı yoktu. Çevre koşulları 30 yılı aşkın süredir aciliyet içeriyor. Artık bu hükümet içinde bir adım atabileceğime inanmıyorum. Tarım Bakanı ile ortak bir vizyon ve işbirliği yaratmayı başaramadım. Hedefler belirliyoruz ama bütçeden bu hedefler için pay ayrılmıyor. Kendimi hükümet içinde çevre konusundaki mücadelede yalnız hissediyorum. Halkı ben hükümette olduğum için çevre politikalarının ilerlediği yanılgısına düşürmek istemiyorum. Bu benimle kendim arasında bir karar, biliyorum protokole uygun değil ama cumhurbaşkanını bilgilendirmedim."