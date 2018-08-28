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Çevre Bakanı'ndan Macron'a 'Habersiz' İstifa Darbesi

28.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

Yaz aylarından bu yana Elysee Sarayı ve hükümet içindeki yolsuzluk iddialarıyla sarsılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Fransa'da çevreci mücadelesinin ünlü ismi, Çevre Bakanı Nicolas Hulot'dan sert darbe geldi. Hulot, "Artık kendime yalan söylemek istemiyorum. Bu hükümet içinde bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum" diyerek, hükümetteki görevinden istifa etti

Çevre Bakanı'ndan Macron'a 'Habersiz' İstifa Darbesi

Yaz aylarından bu yana Elysee Sarayı ve hükümet içindeki yolsuzluk iddialarıyla sarsılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Fransa'da çevreci mücadelesinin ünlü ismi, Çevre Bakanı Nicolas Hulot'dan sert darbe geldi. Hulot, "Artık kendime yalan söylemek istemiyorum. Bu hükümet içinde bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum" diyerek, hükümetteki görevinden istifa etti.

Hulot, Macron ve Başbakan Edouard Philippe dahil hükümet içinde kimseyi bilgilendirmeden aldığı istifa kararını, sabah programına konuk olduğu France Inter Radyosu'ndan açıkladı. Hükümete ağır şok yaşatan istifasının gerekçesini, "Artık yalan söylemek istemiyorum" diye açıklayan Hulot, 'hayatının en zor kararını' yaz boyunca düşünerek aldığını açıkladı. Hulot, şunları söyledi:

"Bu bütçe ile ekoloji geçiş için yatırım yapma olasılığı yoktu. Çevre koşulları 30 yılı aşkın süredir aciliyet içeriyor. Artık bu hükümet içinde bir adım atabileceğime inanmıyorum. Tarım Bakanı ile ortak bir vizyon ve işbirliği yaratmayı başaramadım. Hedefler belirliyoruz ama bütçeden bu hedefler için pay ayrılmıyor. Kendimi hükümet içinde çevre konusundaki mücadelede yalnız hissediyorum. Halkı ben hükümette olduğum için çevre politikalarının ilerlediği yanılgısına düşürmek istemiyorum. Bu benimle kendim arasında bir karar, biliyorum protokole uygun değil ama cumhurbaşkanını bilgilendirmedim."

Muhalefet kutladı

Çevreci aktivistler Hulot'nun kararını desteklerken, muhalefet de, "Hulot'yu cesaretinden ve dürüstlüğünden dolayı" kutladı. Eski Başbakan Alain Juppe Twitter hesabından, "Onurlu davranışı ve bu kadar yüce bir tavır almasından çok etkilendim" derken, radikal sol muhalefet lideri Jean Luc Melenchon da, "Bu istifa Macron hükümetine bir güvensizlik oyudur" sözlerini paylaştı.

Elysee Sarayı'ndan AFP'ye yapılan açıklamada, "Nicolas Hulot, hükümette yaptıklarıyla gurur duymalıdır. Hükümet, çevre politikalarını kararlılıkla sürdürecektir. Bir hükümet değişikliği olacak ama acil bir değişim olmayacak" ifadeleri kullanıldı. Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, "Gitmesinden dolayı üzgünüm. Çok önemli işlere imza atmıştı" dedi.

Neden istifa etti?

Uzun süredir, cumhurbaşkanının yenilenebilir enerji, tarım politikası gibi temel çevre politikalarında gereken kararları almadığı, bütçeden çevre yatırımlarına yeterince pay ayrılmadığı, Macron'un Elysee Sarayı'nda sürekli lobilerle görüştüğü ve lobilerin esiri haline geldiği şeklindeki eleştiriler yüksek sesle gündeme getirilmeye başlamıştı. Hulot, çevre eğitimi, tarımda 'pestisid' kullanımı gibi pek çok konuda sözünü dinletemediğini dile getirmişti.

Hulot'nun, istifasından bir gün önce Avcılar Federasyonu Başkanı ile Macron'un Elysee Sarayı'ndaki görüşmesine eşlik etmesinin ve burada alınan kararların, istifa bardağını taşıran son damla olduğu belirtiliyor.

Çevre alanında yeterince adım atmadığı için sert eleştirilmeye başlanan Hulot, en son hayatını hayvan haklarının korunmasına adayan eski sinema oyuncusu Brigitte Bardot'nun eleştirilerine hedef olmuştu.

Kriz üzerine kriz

Birbiri ardına patlak veren yolsuzluk skandallarının ardından, Çevre Bakanı'nın da kendisine haber dahi vermeden "Artık yalan söylemek istemiyorum" diyerek istifa etmesi, Avrupa Parlamentosu seçimlerine ve yerel seçimlere iddialı hazırlanan Macron'a darbe vurdu. Anketlerde popülaritesinin giderek düşmesi, Elysee Genel Sekreteri Alexis Kohler ile Kültür Bakanı Françoise Nyssen hakkındaki yolsuzluk iddiaları, yakın korumasının 1 Mayıs göstericilerini dövdüğü skandalın ardından gelen istifa kararı, hükümete zorlu bir başlangıç yaşattı.

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