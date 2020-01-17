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  4. Çevre Bakanlığı Kanal İstanbul’un ÇED Raporu’na Onay Verdi

Çevre Bakanlığı Kanal İstanbul’un ÇED Raporu’na Onay Verdi

17.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Türkiye’nin gündemindeki en önemli tartışma konularından Kanal İstanbul projesinde bugün yeni bir aşamaya geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi

Çevre Bakanlığı Kanal İstanbul’un ÇED Raporu’na Onay Verdi

Türkiye’nin gündemindeki en önemli tartışma konularından Kanal İstanbul projesinde bugün yeni bir aşamaya geçildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.

Kurum dün de Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi’nde yaptığı konuşmada, bakanlığın bu konudaki kararlılığını dile getirmişti.

Kurum, ‘‘Kanal İstanbul projesi, doğal kaynaklarımızın, su kaynaklarımızın, vatandaşlarımızın, İstanbul Boğazımızın korunduğu, deprem ve her türlü affet testinden geçmiş, çevre hassasiyetlerimizin tüm unsurlarıyla içinde bulundurulduğu medeniyet projesidir. İstanbul Boğazı’nın koruma kurtarma projesidir, boğazımızın özgürlük projesidir’’ demiş ve izleyiciler arasında bulunan Cumhurbaşkanı’na dönerek ‘Sayın Cumhurbaşkanım son 18 yılda sizin liderliğinizde marka projeleri nasıl gerçekleştirdiysek sizin liderliğinizde aynı inanç ve kararlılıkla Kanal İstanbul’u gerçekleştireceğiz’’ diye ilave etmişti.

Aynı toplantıda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ysa bu projenin İstanbul’a ihanet ve cinayet olduğunu söyleyerek Kanal İstanbul’a karşı tutumunu sürdürüyor.

İBB Başkanı bugün 14:30’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Beşiktaş İl Müdürlüğü’ne giderek, Kanal İstanbul 1/100.000 Öçekli Çevre Planına itiraz dilekçesi verecek.

İstanbullular, 2019’un son günlerinde Beşiktaş ve Ataşehir’de il çevre müdürlüklerinde uzun kuyruklar oluşturarak Kanal İstanbul’un ÇED raporuna itirazlarda bulunmuşlardı.

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