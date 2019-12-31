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  4. Çevre cezaları yüzde 22,5 artırıldı

Çevre cezaları yüzde 22,5 artırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 12:27 | Son Güncelleme

Çevreyi kirletenlere 351, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara bin 895 lira, naylon poşetlerden ücret almayan satış noktalarının her bir metrekaresi için ise 15 lira 16 kuruş ceza uygulanacak

Çevre Kanunu'na aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, yeni yılda yüzde 22,58 artırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek

idari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere verilen ceza 351 liraya, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen ceza bin 895 liraya, naylon poşetlerden ücret almayan satış noktalarının her bir metrekaresi için uygulanan ceza ise 15 lira 16 kuruşa yükseldi.

Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası da 72 bin 197 liradan 88 bin 499 liraya çıkarıldı.

Ayrıca konutlarda vatandaşın yol açtığı gürültü kirliliğine yönelik bin 461 lira, araçlarda abart egzoz kullananlara 4 bin 412 lira, iş yeri ve atölyede gürültü kirliliğine neden olanlara 14 bin 740 lira ceza kesilecek.

Eğlence mekanlarında gürültüye yol açan işletmecilere verilen ceza, yeni yılda 44 bin 245 lira olarak uygulanacak.

Atıklarını toprağa dökenlere 88 bin 499 lira, özel çevre koruma bölgelerinde kullanma esaslarına aykırı hareket edenlere 73 bin 747 lira, sulak alanları doldurup kurutarak arazi kazanmaya çalışanlara 368 bin 789 lira ceza verilecek.

Anız yakanlara dekar başına kesilen 60 lira 11 kuruşluk ceza miktarı 73 liraya çıkarılırken, yasalara aykırı kum, çakıl alanlara yönelik ceza, metreküp başına 360 lira 98 kuruştan 442 liraya yükseldi.

Ülkeye bildirilmeden tehlikeli atık girişi ile atık ihracatı yapanlara verilen ceza miktarı 7 milyon 376 bin lira oldu.

Tehlikesiz atıkları mevzuata aykırı toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşümünü sağlayan, tekrar kullanan ve bertaraf edenlere uygulanan ceza miktarı 265 bin 497 liraya çıktı. Tehlikeli atıklarda ise bu miktar 1 milyon 106 bin 367 liraya yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İdari Para Cezaları

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