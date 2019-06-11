Çevre dostları ödüllendirildi

Nilüfer Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Yarışması” ile “Atık Pil Toplama Yarışması”nda dereceye giren okullar ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Yarışması” ile “Atık Pil Toplama Yarışması”nda dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Nilüfer Barış Meclisi Salonu’nda düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkan Vekili Feridun Uyruk, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Remzi Çınar, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Seyfettin Mayuk, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Rasih Konca da katıldı.

Çevre dostu kent Nilüfer’de, yeni nesillere çevre bilincini aşılamak için yıllardır yarışmalar düzenlendiğini ifade eden Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Feridun Uyruk, “Yarışmalara her geçen yıl gösterilen ilgi memnuniyet verici. Eğitim dönemi boyunca yaptığımız çalışmalarda hem öğrencileri bilinçlendirecek eğitimler veriyoruz hem de atıkların toplanmasını sağlıyoruz. Çevreci Nilüferli öğrenciler, atık pil ve geri dönüşüm atığı toplama yarışmasında gösterdikleri üstün başarı ile üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getiriyorlar. Bu duyarlılığa sahip bütün öğrencileri gönülden kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Geri dönüşüm malzemeleri ve toplanan miktar, su tüketimi, kazan bakımları ve bilinçlendirici eğitimler gibi kriterlerin ele alındığı “Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Yarışması”nda dereceye giren okullar ödüllendirildi. Yarışmada ilk sırayı Tofaş Fen Lisesi alırken, ikinciliği Görükle Dumlupınar İlkokulu, üçüncülüğü de Sadettin Türkün Ortaokulu elde etti. Mansiyon ödülünü ise Işıktepe Rüveyde Dörtçelik Ortaokulu aldı.

2018-2019 eğitim öğretim döneminde en çok atık pil toplayan okullar da ödüllendirildi.



