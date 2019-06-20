Çevre dostu deterjan üretimi için harekete geçtiler

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, Temiz Gelecek Derneği (TEGEL) tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca uygulanan, Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) tarafından finanse edilen, ‘Doğa dostu kendin yap temizlik kitleri’ üretilmeye başlandı. Köy kadınlarının istihdamını da içeren proje ile petrokimyasal temizlik malzemeleri kadar temizlik ve hijyeni sağlayan ve çevreye zarar vermeyen ürünlerin kullanımının yaygınlaşması amaçlanıyor. TEGEL tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmasında, evlerde kullanılan 3 ana temizlik malzemesini hazırlama tarifi verildi.

Edremit ilçesi Kazdağları’nın eteklerinde bulunan botanik bahçede, TEGEL tarafından herkesin evinde de hazırlayabileceği, çevre dostu temizlik malzemelerinin tanıtımı ve hazırlama şekilleri anlatıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca uygulanan, Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) finansman desteğiyle hazırlanan projede, yoğun kimyasallar içeren deterjanlar yerine, doğaya zararı olmayan ve herkesin evinde hazırlayabileceği ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. TEGEL, evlerde herkesin hazırlayabileceği çamaşır yıkama tozu, leke çıkarıcı ve krem temizlik ürün kitlerinin hazırlanması için köy kadınları ile anlaştı. Ürünler hazırlandığında çeşitli noktalarda satışa sunulacağını söyleyen TEGEL proje koordinatörü Zeynep İlhan, doğa dostu kendin yap temizlik kitlerinin, en az marketlerde bulunabilen, petrokimyasal temizlik malzemeleri kadar yeterli temizlik ve hijyeni sağladığını söyledi. İlhan, “Bunun yanında tabii ki çevreye zarar vermiyorlar. Bu nedenle tercih edilmelerini istiyoruz. Aynı zamanda proje sayesinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Nusratlı Köyü'ndeki girişimci kadınlara bir gelir kapısı açılmış olacak. Sizin için tasarladığımız kendin yap kitleri, onlar tarafından hazırladıktan sonra atölyelerimize ve sunumlarımıza katılan kişiler tarafından test edilecek ve kullanıcı görüşleri doğrultusunda pazara sunulmaya hazırlanmış olacak” dedi.