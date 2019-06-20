HABER

Çevre dostu deterjan üretimi için harekete geçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 15:07 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, Temiz Gelecek Derneği (TEGEL) tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca uygulanan, Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) tarafından finanse edilen, ‘Doğa dostu kendin yap temizlik kitleri’ üretilmeye başlandı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, Temiz Gelecek Derneği (TEGEL) tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca uygulanan, Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) tarafından finanse edilen, ‘Doğa dostu kendin yap temizlik kitleri’ üretilmeye başlandı. Köy kadınlarının istihdamını da içeren proje ile petrokimyasal temizlik malzemeleri kadar temizlik ve hijyeni sağlayan ve çevreye zarar vermeyen ürünlerin kullanımının yaygınlaşması amaçlanıyor. TEGEL tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmasında, evlerde kullanılan 3 ana temizlik malzemesini hazırlama tarifi verildi.

Edremit ilçesi Kazdağları’nın eteklerinde bulunan botanik bahçede, TEGEL tarafından herkesin evinde de hazırlayabileceği, çevre dostu temizlik malzemelerinin tanıtımı ve hazırlama şekilleri anlatıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca uygulanan, Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) finansman desteğiyle hazırlanan projede, yoğun kimyasallar içeren deterjanlar yerine, doğaya zararı olmayan ve herkesin evinde hazırlayabileceği ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. TEGEL, evlerde herkesin hazırlayabileceği çamaşır yıkama tozu, leke çıkarıcı ve krem temizlik ürün kitlerinin hazırlanması için köy kadınları ile anlaştı. Ürünler hazırlandığında çeşitli noktalarda satışa sunulacağını söyleyen TEGEL proje koordinatörü Zeynep İlhan, doğa dostu kendin yap temizlik kitlerinin, en az marketlerde bulunabilen, petrokimyasal temizlik malzemeleri kadar yeterli temizlik ve hijyeni sağladığını söyledi. İlhan, “Bunun yanında tabii ki çevreye zarar vermiyorlar. Bu nedenle tercih edilmelerini istiyoruz. Aynı zamanda proje sayesinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Nusratlı Köyü'ndeki girişimci kadınlara bir gelir kapısı açılmış olacak. Sizin için tasarladığımız kendin yap kitleri, onlar tarafından hazırladıktan sonra atölyelerimize ve sunumlarımıza katılan kişiler tarafından test edilecek ve kullanıcı görüşleri doğrultusunda pazara sunulmaya hazırlanmış olacak” dedi.

EVLERDE EN ÇOK KULLANILAN 3 TEMİZLİK MALZEMESİNİN TARİFİ

Edremit Körfezi'nde başlayan atölye çalışmalarının sonrasında İstanbul’da devam edeceğini söyleyen Zeynep İlhan, çevreye zarar vermeyen temizlik ürünlerine ulaşılabilirliği arttırmak istediklerini belirtti. İlhan, herkesin evinde kendi çamaşır yıkama tozu, leke çıkarıcısı ve krem temizleyicilerini hazırlayabileceklerini göstermek istediklerini söyledi. İlhan, temizlik malzemelerinin içerikleri ve hazırlama şekilleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Bunun için kullandığımız bazı hammaddeler var. Birincisi sodyum bikarbonat. Evlerimizde karbonat olarak kullandığımız malzeme. Karbonata yine aynı miktarda çamaşır sodası ve sabun tozu ekleyerek karıştırırsanız çamaşır yıkama tozunu elde edebilirsiniz. Bunun yanında çamaşırlarınızdaki lekeleri çıkartmak için aynı oranlarda yani bire bir oranda, arap sabunu ve gliserin karıştırabilirsiniz. O karışımı da çamaşırlarındaki lekelere önceden sürüp, daha sonra çamaşır makinesinde yıkadığınız takdirde lekeler de çıkacaktır. Bir üçüncü ürün ise krem temizleyici. Bu krem temizleyiciyle banyolarınızı, yüzeyleri, lavaboları temizlemeniz mümkün. Bunu da hazırlamak için, bir bardak sodyum bikarbonat yani ev karbonatına, 2 yemek kaşığı arap sabununu ekleyerek, macun kıvamına getirene kadar kaşıkla karıştırıyorsunuz. Yüzey temizleyicinizi de böyle hazırlayabilirsiniz. Bununla evlerinizde yüzeyleri, banyoları, fayansları temizleyebiliyorsunuz.”

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!
Polis 400 aracı inceleyerek cinayet şüphelisini yakaladıPolis 400 aracı inceleyerek cinayet şüphelisini yakaladı
İhlas Kolejinde mezuniyet coşkusuİhlas Kolejinde mezuniyet coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ormanın içindeki 'gizli cennet' ziyaretçilerini büyülüyor

Ormanın içindeki 'gizli cennet' ziyaretçilerini büyülüyor

Okula başlama yaşı değişiyor! Kanun teklifi kabul edildi

Okula başlama yaşı değişiyor! Kabul edildi

'Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz'

'Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Dağlar bizimdir' diyenler bugün telsizle konuşamıyorlar

Bu sabah yakalanmıştı! Soylu'dan ilk açıklama

Son dakika DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütünün 'Türkiye sorumlusu' yakalandı!

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

Nereye kaçacaklarını şaşırdılar! Vatandaşların yağmurla imtihanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.