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Çevre duyarlılığı için 1 Mayıs'ta çöp topladılar 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:55 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesindeki Gap Şelalesi'nde toplanan gönüllüler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çevre duyarlılığına dikkat çekmek için çöp topladı.

Çevre duyarlılığı için 1 Mayıs'ta çöp topladılar 

Emrullah KARAKAŞ /DERİK(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Derik ilçesindeki Gap Şelalesi'nde toplanan gönüllüler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çevre duyarlılığına dikkat çekmek için çöp topladı.
Türkiye'nin 223'üncü Tabiat Parkı ilan edilen Derik ilçesindeki Gap Şelalesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çöp toplama etkinliği düzenlendi. Kale Mahalle Muhtarı Ekrem Erol'un öncülüğünde bir araya gelen, aralarında öğretmen ve öğrencilerin de olduğu 60 gönüllü, çevre duyarlığına dikkat çekmek için Gap Şelalesi bölgesinde biriken çöpleri topladı.
Muhtar Erol, çöp toplama etkinliğini 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yaparak çevre duyarlığına dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Bugünün önemine istinaden 60 kişilik mahalle sakini ile Gap Şelalesi'ne gelip, çöp toplama etkinliği yaptık. Çöplerin bu kadar yoğun olduğunu bilmiyorduk, çöp poşetlerini belediyeden aldık. Ziyaretçilerimizi çöp konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Mağaraların girişine çöp konteyneri ve yeterli sayıda poşet bıraktık" dedi.
FOTOĞRAFLI

Çevre duyarlılığı için 1 Mayıs'ta çöp topladılar Çevre duyarlılığı için 1 Mayıs'ta çöp topladılar Çevre duyarlılığı için 1 Mayıs'ta çöp topladılar Çevre duyarlılığı için 1 Mayıs'ta çöp topladılar

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