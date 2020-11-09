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Çevre eylemine katılan karı koca uyuşturucu partisinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 19:24 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Kazdağları bölgesinde çevre eylemine katılan çift, kendi yaptıkları uyuşturucular ile diğer çevreci arkadaşlarıyla uyuşturucu partisi verirken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazdağları Kirazlı-Balaban bölgesinde çevre eylemine katılan bir karı kocanın kendi ürettikleri uyuşturucuları arkadaşlarıyla birlikte kullandıkları eve operasyon düzenledi.

Çevre eylemine katılan karı koca uyuşturucu partisinde yakalandı

Çanakkale’nin Kazdağları bölgesinde çevre eylemine katılan çift, kendi yaptıkları uyuşturucular ile diğer çevreci arkadaşlarıyla uyuşturucu partisi verirken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazdağları Kirazlı-Balaban bölgesinde çevre eylemine katılan bir karı kocanın kendi ürettikleri uyuşturucuları arkadaşlarıyla birlikte kullandıkları eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 10 gram skunk maddesi ele geçirilirken, uyuşturucu kullanan şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Çevre eylemine katılan karı koca uyuşturucu partisinde yakalandı

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