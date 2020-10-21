HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çevre felaketi şoke etti! Binlercesi ölü halde bulundu

Çevre felaketi şoke etti! Binlercesi ölü halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Bursa'da bilinmeyen bir sebepten dolayı binlerce balık ölü halde bulundu. Yenişehir İlçesine bağlı Çeltikçi-Çardaköy arasında bulunan derede zehirlenen binlerce balığın kıyıya vurduğu görüldü.

Çevre felaketi şoke etti! Binlercesi ölü halde bulundu

Yenişehir’de yıllardır balık ölümleri devam ederken ilk kez bu kadar çok balık ölümünün meydana gelmesi ilçede tedirginliğe sebep oldu. Daha önceki yıllarda birçok noktada zehirlenmeden dolayı balık ölümleri meydana gelmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Olayı yakından takip ediyoruz. Öncelikle ilçemizin suyunu toprağını, her türlü canlıya zarar verecek kim olursa olsun buna müsaade etmeyiz. Sudan ve balıklardan gerekli tahlilleri ilgili kurumlarımız aldılar. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Yenişehir Türkiye’nin önemli tarım arazilerine sahip olan önemli bir ilçemizdir. Bu olaylarda kimseye taviz verilmeyecektir” dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Soyduğu arabanın kapısı kapanmayınca... İlginç anlar!Soyduğu arabanın kapısı kapanmayınca... İlginç anlar!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artvin'de görülüyordu! Kadıköy'de kahverengi kokarca böceği istilasi
Artvin'de görülüyordu! Kadıköy'ü istila ettiler
Sular ne zaman gelecek? 21 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
Sular ne zaman gelecek?
Soyduğu arabanın kapısı kapanmayınca... İlginç anlar!
Soyduğu arabanın kapısı kapanmayınca... İlginç anlar!
Turizmde Nysa Antik Kenti atağı
Turizmde Nysa Antik Kenti atağı
Dolandırıcılığın böylesi! Düğünde 'damadın yakınıyım' deyip...
Dolandırıcılığın böylesi! Düğünde 'damadın yakınıyım' deyip...
Sonbaharla renklendi! Gören hayran kalıyor
Seyrine doyum olmuyor! Gören hayran kalıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.