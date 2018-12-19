"Çevre kirliliği alzaymır riskini artırıyor"

"Çevre ve hava kirliliği söz konusu olduğunda nefes almakta zorlanıyoruz, kendimizi kötü hissediyoruz. Ancak bunun da ötesinde daha ağır sorunlara neden olmaya başladığını görmeye başladık. Çevre ve hava kirliliği direkt olarak beyin sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Kirli hava içerdiği birtakım partikül maddeler, gazlar, ağır metallerle beyin ve sinir sağlığını direkt olarak etkiliyor. Beyinde zarar verici, yıkıcı etkiler bırakıyor."

Zararlı moleküllerin vücuda girmesiyle bedenin reaksiyon geliştirdiğini anlatan Öztürk, bu durumun beyinde hücrelerin ölmesine, fonksiyonlarını yapamaz hale gelmesine yol açtığını ifade etti.

Yıllar içinde dejeneratif hastalıkların arttığını belirten Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık pek çok çalışma hava kirliliğinin beyin fonksiyonlarının değişmesine neden olduğunu gösteriyor. Bir madde solunum yoluyla vücudunuza girdiğinde ve kan damarlarına geçtiğinde diğer organlarınız gibi beyine ve sinirlere de hemen yerleşiyor. Çevre ve hava kirliliği, özellikle alzaymır, demans, parkinson gibi dejeneratif hastalıklara daha fazla yol açıyor, bunların görülme sıklıkları giderek artıyor. Hava kirliliği anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini de negatif yönde etkiliyor."

- "Katı yakıt kullanımından uzak durulmalı"

Öztürk, bir an önce hava kirliliğine neden olan unsurların ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Katı yakıtların çevre kirliliğin oluşmasında en önemli nedenlerdin birisi olduğuna işaret eden Öztürk, "Katı yakıt kullanımı ne kadar ucuz görülse de getirdiği sağlık maliyeti aslında çok yüksek. Kaldı ki insan hayatı hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar önemli." diye konuştu.