Çevre Kirliliği Can Almasına Rağmen İhmal Ediliyor

Çevre kirliliği, yeni tahminlere göre AIDS, verem ve sıtmanın toplamından daha fazla ölüme yol açıyor. Ancak hava kirliliği, ölüm nedenlerinin önde gelenlerinden biri olmasına rağmen birçok ülkede ihmal edilen bir sorun.

Hava ve su kirliliği, kurşun zehirlenmesi ve işyeri kirliliği, 2017'de tahminlere göre 8 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Bu sayı, tütün tüketiminin, alkol ve uyuşturucu kullanımının, sağlıksız beslenmenin, bulaşıcı hastalıkların ve savaşın neden olduğu ölüm vakalarından fazla.

Ancak kirlilik, dünyanın büyük bölümünde diğer etkenlere kıyasla daha az dikkat çekiyor.

Bu bulgular, araştırmacıların, sağlık bakanlıklarının, Küresel Sağlık ve Kirlilik İttifakı'nın sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler'in katılımıyla hazırladığı raporda yer alıyor. Kuruluşun direktörü Rachael Kupka, ”Rapor, kirliliğin yol açtığı küresel sağlık krizinin hala göz ardı edildiğini ve bu meseleyle mücadeleye yeterli kaynak ayrılmadığını gösteriyor” diyor.

Rapor, baca dumanı ve kötü hijyen koşulları gibi etkenlerden kaynaklanan kirliliğin azaldığını, ancak fabrika, motorlu araç ve zehirli kimyasalların yol açtığı kirliliğin arttığını gösteriyor.