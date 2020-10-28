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Çevre kirliliği çocukları öldürüyor

28.10.2020 21:38 | Son Güncelleme

Yapılan bir araştırmaya göre dünyada her yıl 2 milyona yakın çocuk daha beş yaşına gelmeden çevre kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Çevre kirliliği çocukları öldürüyor

Çocuklara yardım örgütü Terre des Hommes'un Almanya temsilciliği tarafından yapılan bir araştırmada, çevreye bağlı toksik kirliliğin çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin şimdiye kadar bilinenden daha ileri derecede olduğu ortaya çıktı.

Terre des Hommes Almanya'nın "Sessiz Pandemi" başlıklı araştırmasında, çocukların sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de çevre kirliliğinden olumsuz etkilendiğine dikkat çekilerek dünya genelinde çocukların kirli zeminlerde ve kötü hava teneffüs ederek yaşadıkları belirtildi. Araştırmada çocukların vücutlarında birbirinden farklı plastik maddeler tespit edildiği de vurgulandı.

Çocukların içinde bulundukları kötü yaşam koşullarına dikkat çekmek ve sağlıklı ortamlarda yetişmelerini sağlamak amacıyla "My Planet - My Rights" (Gezegenim - Haklarım) sloganıyla bir imza kampanyası başlatan Terre des Hommes Almanya, çocukların sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkının ek protokolle BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilave edilmesini hedefliyor. Kampanya 40'a yakın ülkede yapılacak.

Böylece sözleşmede imzası bulunan ülkeler, çocukların refahını daha fazla dikkate alarak politikalarını belirleme yükümlülüğü altına girecek. "Bu gelecek kuşakların yaşam fırsatı için bir mihenk taşı olabilir" diyen kuruluşun yönetim kurulu sözcüsü Birte Kötter, çocukların çevre ve iklimle ilgili kararlara dahil edilmeleri ve ciddiye alınmaları gerektiğini söyledi.

"Yılda 1 milyon 700 bin çocuk ölüyor"

Araştırma ekibinde yer alan Başkut Tunçak da yeryüzünde her yıl beş yaş altında 1 milyon 700 bin çocuğun çevreye bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Dünyanın her yerinde kanında zehirli maddelerle dünyaya gelen bebeklerin olduğunu ifade eden Tunçak, zehirli maddelerin hava, anne sütü, oyuncaklar, mobilya yüzeyleri, yapı malzemeleri ve giysilerle de bebeklere taşındığına dikkak çekti.

Araştırmaya göre dünya genelinde çocukların yüzde 90'ı kirli hava teneffüs ediyor. Hava kirliliği nedeniyle her yıl yaklaşık 600 bin çocuk ölüyor. 800 milyon çocuğun kanında yüksek miktarda kurşun bulunuyor. Almanya'da çocuk ve ergenlerin yüzde 97'sinin vücutlarında mikro plastik içerikli çeşitli maddeler tespit edildi. Araştırmada ayrıca özellikle yetersiz beslenen çocukların, yetişkinlere oranla zehirli maddelere karşı daha hassas oldukları sonucuna varıldı.

DW/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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