Çevre kirliliği çocukları öldürüyor

Çocuklara yardım örgütü Terre des Hommes'un Almanya temsilciliği tarafından yapılan bir araştırmada, çevreye bağlı toksik kirliliğin çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin şimdiye kadar bilinenden daha ileri derecede olduğu ortaya çıktı.

Terre des Hommes Almanya'nın "Sessiz Pandemi" başlıklı araştırmasında, çocukların sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de çevre kirliliğinden olumsuz etkilendiğine dikkat çekilerek dünya genelinde çocukların kirli zeminlerde ve kötü hava teneffüs ederek yaşadıkları belirtildi. Araştırmada çocukların vücutlarında birbirinden farklı plastik maddeler tespit edildiği de vurgulandı.

Çocukların içinde bulundukları kötü yaşam koşullarına dikkat çekmek ve sağlıklı ortamlarda yetişmelerini sağlamak amacıyla "My Planet - My Rights" (Gezegenim - Haklarım) sloganıyla bir imza kampanyası başlatan Terre des Hommes Almanya, çocukların sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkının ek protokolle BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilave edilmesini hedefliyor. Kampanya 40'a yakın ülkede yapılacak.