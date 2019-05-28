HABER

Çevre kirliliğine dikkat çekmek için 450 yıllık canlı yayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:27 | Son Güncelleme

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) çevre kirliliğine farkındalık oluşturmak amacı ile bir plastik şişenin doğada ortalama 450 yılda yok olmasından yola çıkarak 450 senelik bir canlı yayın başlattı.Çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ilginç bir projeye imza attı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) çevre kirliliğine farkındalık oluşturmak amacı ile bir plastik şişenin doğada ortalama 450 yılda yok olmasından yola çıkarak 450 senelik bir canlı yayın başlattı.
Çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ilginç bir projeye imza attı. Bir plastik şişenin doğada ortalama 450 yılda yok olma fikrinden yola çıkan vakıf, toprağın üzerinde olduğu görünen bir şişeyi gösteren 450 yıllık bir canlı yayın başlattı. Başlattığı yayına ‘Plastiğin çözülmesi için geri sayım’ notunu düşen vakıf ayrıca hükümetlere ve politikacılara okyanuslardaki kirliliğin sonlandırılması amacı ile bağlayıcı yasalar oluşturmak için çağrıda bulundu.

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Bozcaada'da, bayram tatilinde yüzde 100 doluluk bekleniyorBozcaada'da, bayram tatilinde yüzde 100 doluluk bekleniyor
Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme! Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Ve Mehmet Topal kararını verdi!

Ve Mehmet Topal kararını verdi!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme! Telefon kayıtları inceleniyor

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu

İstanbul merkezli büyük operasyon

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.