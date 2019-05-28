Çevre kirliliğine dikkat çekmek için 450 yıllık canlı yayın

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) çevre kirliliğine farkındalık oluşturmak amacı ile bir plastik şişenin doğada ortalama 450 yılda yok olmasından yola çıkarak 450 senelik bir canlı yayın başlattı.

Çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ilginç bir projeye imza attı. Bir plastik şişenin doğada ortalama 450 yılda yok olma fikrinden yola çıkan vakıf, toprağın üzerinde olduğu görünen bir şişeyi gösteren 450 yıllık bir canlı yayın başlattı. Başlattığı yayına ‘Plastiğin çözülmesi için geri sayım’ notunu düşen vakıf ayrıca hükümetlere ve politikacılara okyanuslardaki kirliliğin sonlandırılması amacı ile bağlayıcı yasalar oluşturmak için çağrıda bulundu.

