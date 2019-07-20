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Çevre kirliliğine dikkat çekmek için atıklarla dolaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de bir grup tiyatrocu, çevre kirliliğine dikkat çekmek için bir gün boyunca üzerlerindeki atıklarla dolaştı.

Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'de bir grup tiyatrocu, çevre kirliliğine dikkat çekmek için bir gün boyunca üzerlerindeki atıklarla dolaştı.

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı ile Pülümür Vadisi'ndeki çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla 'Areye Kay Tiyatro' grubunun 3 oyuncusu, topladıkları atıkları elbiselerine bağladı. Tiyatrocular, bir gün boyunca üzerlerindeki atıklarla kent merkezindeki cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparak, çevre kirliliğine dikkat çekti.

Eylemlerinin ardından Seyit Rıza Meydanı'nda basın açıklaması yapan 'Areye Kay Tiyatro' grubu oyuncularından Yılmaz Can Şare, amaçlarının çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Şare, "Gerek Pülümür, gerekse de Munzur Vadisi Milli Pakı acımasızca kirletilmesi insana yakışır bir tavır, bir davranış değil. Vicdanı olan bir insanın bırakın Munzur, Pülümür Vadisi’ni bu güzelim ülkenin ya da dünyanın herhangi bir yerinde doğayı kirletmesinin mantığı yoktur. İnsanlar piknik yerlerine gidip, yiyip içtikten sonra ellerindeki şişeleri, çöpleri doğaya bırakıyorsa, burada bir vicdan eksikliği var demektir. Biz sadece burada değil batıda, Trakya’da, Ege’de nerede olursa olsun, kirliliği gördüğümüz zaman içimiz sızlıyor. Bu sorun genel olarak bizi ilgilendiren, içimizi sızlatan rahatsız eden bir durumdur" dedi.

Şare, çevre konusunda bilinç oluşturmak için çeşitli etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.

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