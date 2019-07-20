TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Areye Kay (oyun değirmeni) isimli tiyatro grubu, çevre kirliliğine dikkat çekmek için kent merkezinde sesiz tiyatro yaptı.

Plastik ve cam atıklardan kendilerine kostüm yapan tiyatro ekibi, kent merkezindeki cadde ve sokakları gezerek çöp topladı.

Topladıkları çöpleri kimi zaman ceplerine koyan, kimi zaman da en yakınlarındaki çöp kovasına atan ekibin duyarlılığı vatandaşlardan ilgi gördü.

Ekip adına gazetecilere açıklama yapan oyunculardan Yılmazcan Şare, Areye Kay tiyatro ekibi olarak yıllardır Tunceli'de hem Zazaca tiyatro yaptıklarını hem de çevre bilincinin oluşması için çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşlarda çevre bilincinin oluşması için daha önce de etkinlikler yaptıklarını anlatan Şare, "Bu güzelim doğa, gerek Pülümür Vadisi gerekse Munzur Vadisi'nin çok acımasızca kirletilmesi bence insana yakışır bir tavır ve davranış değil. Vicdanı olan hiçbir insan bırakın Munzur'u, bırakın Pülümür Vadi'sini şu güzelim ülkenin ya da dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın doğayı katletmesinin bir mantığı yoktur. Vicdanı olan hiçbir insan bence böyle bir şey yapmamalıdır." diye konuştu.