Çevre Mühendisleri Odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vetosuna destek

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto kararının önemli ve olumlu olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu olumlu kararından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bozoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Kasım'da TBMM'de kabul edilen kanun değişikliğiyle, "özelleştirilen termik santrallerin çevreyi kirletme muafiyeti"nin uzatıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanun değişikliğini onaylamadığını hatırlatan Bozoğlu, "Bu kuşkusuz oldukça önemli ve olumlu bir karardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu olumlu kararından dolayı teşekkür ediyorum. Karar, ülkemizin havasının, suyunun, toprağının bu santraller tarafından daha fazla kirletilmemesi için umut vericidir." diye konuştu.

- "Mevzuata uygun çalışmayan tesislerin faaliyeti durdurulmalıdır"

Bozoğlu, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, akademisyenlerin ve basının sorunu sahiplenmesine siyaset alanının kulak verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti: