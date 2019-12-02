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Çevre Mühendisleri Odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vetosuna destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 18:37 | Son Güncelleme

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu: - "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) Bu kuşkusuz oldukça önemli ve olumlu bir karardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu olumlu kararından dolayı teşekkür ediyorum" - "Karar, ülkemizin havasının, suyunun, toprağının bu santraller tarafından daha fazla kirletilmemesi için umut vericidir"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto kararının önemli ve olumlu olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu olumlu kararından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bozoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Kasım'da TBMM'de kabul edilen kanun değişikliğiyle, "özelleştirilen termik santrallerin çevreyi kirletme muafiyeti"nin uzatıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanun değişikliğini onaylamadığını hatırlatan Bozoğlu, "Bu kuşkusuz oldukça önemli ve olumlu bir karardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu olumlu kararından dolayı teşekkür ediyorum. Karar, ülkemizin havasının, suyunun, toprağının bu santraller tarafından daha fazla kirletilmemesi için umut vericidir." diye konuştu.

- "Mevzuata uygun çalışmayan tesislerin faaliyeti durdurulmalıdır"

Bozoğlu, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, akademisyenlerin ve basının sorunu sahiplenmesine siyaset alanının kulak verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu gibi toplumum tamamını, doğayı etkileyen konularda ortak aklın yaratılması, sağlıklı çevrede yaşama hakkının tesisi için olmazsa olmazdır. Asla umutsuz olmamak, sorunları bilimsel temelle dile getirmek ve daima diyalog kanallarını açık tutarak siyasetçileri bilgilendirmek bu olumlu sonuca ulaşmamızda büyük katkı sağlamıştır. Emeği geçen tüm sivil toplum kuruluşlarını, kişi ve kurumları, basın mensuplarını kutluyorum. Bu noktadan sonra yapılması gereken açıktır. Çevresel yatırımlarını yapmayan, çevre mevzuatına uygun çalışmayan tesislerin faaliyeti durdurulmalıdır."

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Baran Bozoğlu termik santral TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Veto

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