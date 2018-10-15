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Çevre örgütlerinden TBB yönetimine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 12:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Barolar Birliği'nin (TBB), Türkiye'de çevre sorunlarıyla mücadele için oluşturduğu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi 24 avukatı görevden almasına, Antalya bölgesindeki çevre örgütleri ortak tepki gösterdi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği'nin (TBB), Türkiye'de çevre sorunlarıyla mücadele için oluşturduğu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi 24 avukatı görevden almasına, Antalya bölgesindeki çevre örgütleri ortak tepki gösterdi.
TBB yönetimi ile bünyesindeki Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve en son haziran ayında planlanan Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü Töreni'nin yapılmaması nedeniyle büyüyen kriz sonrası, komisyon üyesi 24 avukat görevden alındı. Türkiye'nin birçok noktasında altın madenciliğinden HES'lere, mermer ocaklarından nükleer santrallere ve çevre sorunlarına karşı bölgelerdeki çevre örgütlerine hukuki destek veren avukatların görevden alınması, çevre örgütlerinin tepkisini çekti.
Aralarında Ahmetler, Alakır, Çıralı, Kaş, Kemer, Tekirova, Kumluca ve Mersin Boğazpınar'dan çevre derneklerinin bulunduğu 11 derneğin yönetimi ortak açıklamada bulundu. Açıklamada, "Yıllardır suyumuzu, ormanlarımızı, toprağımızı, vadilerimizi, antik kentlerimizi ve kültürel değerlerimizi savunmaya çalışırken, her zaman yanımızda olan çevre avukatlarımızın, TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu'ndan antidemokratik bir hamleyle tasfiye edildiklerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" denildi.
'HAKSIZ VE KABUL EDİLEMEZ'
TBB yönetiminin uygulamasının haksız ve kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin doğal zenginlikleri, kentleri ve kültürel değerlerinin tehdit altında olduğuna dikkat çekildi. Yurdun her köşesinde yanlış projelere karşı durmaya çalışan yerel inisiyatiflerin ancak hukuk mücadelesiyle başarılı olabildikleri belirtilen açıklamada, "Söz konusu avukat dostlarımız, yıllardır her zaman ve her koşulda dağlarda, vadilerde, ormanlarda, köylerde, antik kentlerimizde, parklarda, kumsallarımızda bizimle birlikte savunmadaydılar" ifadeleri kullanıldı.
Görevden alınan avukatların geleceğe yaptığı katkıların ölçülemez değerde olduğu kaydedilen açıklamada, "TBB'nin gurur duyması gereken, çevre ve kent hukuku konusunda uzmanlaşmış, çok deneyimli bir kadrodan bahsediyoruz. Durum buyken, TBB'nin yıllardır görevini başarıyla sürdüren 24 avukatımızı komisyondan tasfiye etmesi, akıllara sorular getirmektedir. Duyulan rahatsızlık nedir, kimdendir? TBB yönetimi tarafından konuyla ilgili tatmin edici bir açıklama yapılamamaktadır" denildi.
TBB'nin demokrasi ve hukukun savunucusu olması beklenirken 24 avukatı tasfiye etmesinin Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu'na 'kayyum atamak' gibi göründüğü belirtilen açıklamada, yönetimden bu uygulamanın tekrar gözden geçirilmesi talep edildi.

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