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  4. Çevre sakinlerinin ürkütücü söylentileriyle anılıyor! Uşak'tan tüm dünyaya nam salan 'perili ev' tarih oldu... Sadettin Teksoy'un programına konu olmuştu

Çevre sakinlerinin ürkütücü söylentileriyle anılıyor! Uşak'tan tüm dünyaya nam salan 'perili ev' tarih oldu... Sadettin Teksoy'un programına konu olmuştu

11.06.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1970'li yılların sonlarında yaptırılan ve çevresindekilerden pek bir farkı olmayan bina bir süre sonra kiracılarının terk etmesiyle boş kaldı, işte tüm dünyaya yayılan iddialar da o zaman başladı. Çevresinde yaşayanların iddiaları üzerine gazeteci Sadettin Teksoy'un programına da konu olan, Uşak'ın Banaz ilçesinde adı 'perili ev'e çıkan o binayla ilgili sahipleri 45 yıl sonra harekete geçti.

Çevre sakinlerinin ürkütücü söylentileriyle anılıyor! Uşak'tan tüm dünyaya nam salan 'perili ev' tarih oldu... Sadettin Teksoy'un programına konu olmuştu

Banaz'daki metruk bina, kiracılarının 90'lı yılların başlarında terk etmesinden sonra "Garip sesler geliyor" iddialarına konu oldu. İddianın kaynağına dair yorumlar dikkat çekerken dünya çapında ünlenen 'perili ev' artık tarihe karıştı.

KİMSE KİRALAMAYA BİLE YANAŞMIYORDU

Binanın adı 'perili ev'e çıktığı için yaklaşık 40 yıldır kimse orada daire kiralamıyor ve satın almıyordu. Bina 70’li yılların sonunda yapılmış, 90’lı yılların başına kadar içerisinde kiracıların yaşadığı cıvıl cıvıl diğer apartmanlardan farkı olmayan sıradan bir apartmandı.

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'PERİLİ EV' TARİH OLDU

1978 yılında yapılan; bir müddet kiracılar oturduktan sonra boş kalan ve adı perili eve çıkan 5 katlı bina sahiplerinin isteği üzerine tarihe karıştı. Bina yıkım işini alan hafriyat firması tarafından yerle bir edildi.

İDDİALAR AYYUKA ÇIKTI! ÜLKE ÇAPINDA ÜNLENDİ

Sonra binada ikamet eden kimse kalmayınca çevresinde yaşayan insanlar, “Binadan garip sesler geliyor” iddiasında bulunmuştu. Bu iddiaları yerel gazeteciler haber yapınca evin ünü hızla yayıldı ve ulusal basınında ilgisini çekti.

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SADETTİN TEKSOY GELİP PROGRAM YAPMIŞTI

Yine 90’lı yıllarda, yurt içinden ve dışından ilginç, sıra dışı ve gizemli kişileri ya da mekânları, kendine özgü sunumuyla izleyicilere tanıttığı “Teksoy Görevde” programıyla tanınan ünlü gazeteci Sadettin Teksoy’da Banaz ilçesine gelerek Banaz’ın perili evi ile ilgili bir program sunmuştu.

80'LERİN, 90'LARIN FURYASI ETKİLİ OLMUŞTU

Evde peri, cin olduğu yönündeki iddiaların, bina bir müddet boş kalınca rüzgârdan çarpan kapı ve pencereler, bir de farelerin çıkardığı seslerden kaynaklandığı belirtiliyor.

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1980’li ve 90’lı yıllarda parapsikoloji filmler ve kitaplar çok meşhur olmuş, bu durumdan etkilenen vatandaşlarda duyduğu sesleri perilerin ve cinlerin çıkardığına inanmıştı.

(İHA)

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Uşak perili ev

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