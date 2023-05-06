Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Yüzyılın Mitingi'ne artık saatler kaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, “Ben 16 milyon İstanbullu kardeşimi yarın saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi’nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmaya davet ediyorum.” dedi.

Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 7 Mayıs Pazar günü “Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde” gerçekleştirilecek “Yüzyılın Mitingi”ne davet ettiği bir video yayımladı. Video paylaşımında “Haydi İstanbullular! Yüzyılın Mitinginde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde buluşuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek “Yüzyılın Mitingi” öncesinde, alanın son kontrollerini yaparak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyetle birlikte açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum açıklamasında, 16 milyon İstanbullu ile el ele gönül gönüle Türkiye Yüzyılı’nın işaret fişeğinin yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek Büyük İstanbul Miting’in de yakılacağını belirterek yarın saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi’ne vatandaşları davet etti.

Bakan Kurum, geçen yıl bu zamanlar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde milyonlarla bir araya gelerek ilk fidanları toprakla buluşturduklarını hatırlattı.

Bakan Kurum, “O zaman yine bugünkü muhalefet bu alanı ‘Binaları dikerek ranta açacaksınız, buraları yurt dışındaki tüm ülkelere bu alanı parsel parsel satacaksınız.’ demişlerdi. Ama biz dedik ki; ağaç dikeceğiz. 145 bin 300 ağaç dikeceğiz fethin sembolü olarak. Fethin 570. Yıldönümün’de Atatürk Millet Bahçemizi milletimize armağan edeceğiz. Burada çocuklarımız ağaçların içerisinde, kuş cıvıltıların içerisinde yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla bu alanda vakit geçirecek demiştik. Büyük bir coşkuyla da burada ilk fidanlarımızı diktik. Yarın burada Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabını milletimizle buluşturuyoruz, kardeşlerimizle buluşturuyoruz, gençlerimizle buluşturuyoruz. Burada vakit geçirecekler." ifadelerine yer verdi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin çok kıymetli bir yer olduğunun altını çizen Bakan Kurum, “Burası çok anlamlı bir yerdir. Ana muhalefet lideri Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’da, milletimizin tankların önünde canı pahasına mücadele verdiği süreçte kendisi buradaki limandan tankların önünden kaçarak hemen Bakırköy’de kahvesini yudumlarken, milletimiz; devletimiz için, bayrağımız için, ezanımız için bu mücadeleyi verdi. Kanı pahasına, canı pahasına verdi. Burada milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. O gün devletimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için mücadeleyi şehitler vererek yaptığımız alandır.” dedi.

"BÜYÜK BİR COŞKUYLA, FATİH’İN TORUNLARI YARIN İSTANBUL’DA 7 MAYIS’TA TARİH YAZACAKLAR"

Bakan Kurum, Türkiye Yüzyılı’nın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde başlayacağına işaret ederek, “Burası kıymetlidir. Ülkemizin ilk havalimanıdır. İlk havalimanı olmaya devam edecektir. Çiçeklerle, böceklerle, orada koku bahçeleriyle bezediğimiz Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. 7 Mayıs’ta 14 Mayıs zaferimizi buradan tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya ilan edeceğimiz yerdir. Büyük bir coşkuyla, Fatih’in torunları yarın İstanbul’da 7 Mayıs’ta tarih yazacaklar. Büyük bir coşkuyla buraya geleceğiz ve Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız diyorum.” diye konuştu.

"HERKESİN İSTANBUL’U İÇİN, TÜRKİYE’NİN YÜZYILI İÇİN HAYDİ İSTANBUL YÜZYILIN MİTİNGİ’NE"

Bakan Kurum, Yüzyılın Mitingi’ne saatler kaldığını ifade ederek, “Liderimizle, Cumhurbaşkanımızla yeniden tarih yazmaya, Büyük İstanbul Mitingi’ne, Yüzyılın en büyük mitingine hazır mısın İstanbul? Ben 16 milyon İstanbullu kardeşimi yarın saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi’nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmaya davet ediyorum. Herkesin İstanbul’u için, Türkiye’nin Yüzyılı için haydi İstanbul Yüzyılın Mitingi’ne.” diye konuştu.

