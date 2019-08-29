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Çevre temizliğinde esrarengiz kutu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:33 | Son Güncelleme

MARMARİS'te çevre temizliği yapan belediye personeli, kayalar arasında poşete konulmuş halde küçük bir kutu buldu.

Çevre temizliğinde esrarengiz kutu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te çevre temizliği yapan belediye personeli, kayalar arasında poşete konulmuş halde küçük bir kutu buldu. Kutunun içinden dişler, bir tutam saç ve çeşitli fotoğraflar çıktı. Kutu, polis ekiplerine teslim edildi.
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İçmeler Mahallesi Aşıklar Tepesi'nde çevre temizliği yaptı. Çevre temizliği sürerken, kayaya sıkıştırılmış naylon poşet içinde teneke kutu bulundu. Kutuyu açan ekipler, içinden çıkanlara şaşırdı. Kutunun içinden Türkiye'nin de yer aldığı çeşitli ülkelerde çekilmiş fotoğraflar, plastik eldiven içine sarılmış vaziyette 2'si azı 4 diş ve bir tutam saç teli bulundu. Çağrılan polis ekiplerine, kutu ve içindekiler teslim edildi. Polis, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu düşünülen kutunun sahibini araştırmaya başladı. Kutunun içinden çıkan vesikalık bir fotoğraf elçiliklere bilgi için gönderildi ve kutunun kayıp olabileceği düşüncesiyle bilgi verdi.

FOTOĞRAFLI

Çevre temizliğinde esrarengiz kutuÇevre temizliğinde esrarengiz kutuÇevre temizliğinde esrarengiz kutuÇevre temizliğinde esrarengiz kutu

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