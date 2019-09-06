Çevre ve enerji hukukçusu Avukat Arsin Demir uyardı

Başta elektrik üretimi olmak üzere enerji tedarikinin yüzde 80’e yakınını ithal edilen fosil yakıtlardan elde eden Türkiye’nin, önünde yenilenebilir-temiz enerji büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin önemli çevre-enerji hukukçusu, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Çevre Hukuku Kurul Başkanı Avukat Arsin Demir, Türkiye’nin yenilenebilir-temiz enerji potansiyelinin enerji üretimi konusunda büyük bir fırsat oluşturduğunu belirtti.

Çevre ve Enerji Hukukçusu Avukat Arsin Demir, dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu küresel ısınma ve iklim krizi gerçeğinin yenilenebilir - temiz enerjiye olan gereksinimi her geçen gün daha da öne çıkardığını açıkladı. Temiz enerjiye ulaşmanın dünyanın dört bir yanındaki bireylerde olduğu gibi ülkemiz vatandaşları açısından da bir hak olduğunu belirten Demir, temiz enerji üretiminin de bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 7’nci maddesinde temiz enerjiye ulaşmanın tüm dünya vatandaşlarının hakkı olduğunun belirtildiğine dikkat çeken Av. Demir, Türkiye’nin yenilenebilir-temiz enerji potansiyelinin enerji üretimi konusunda büyük bir fırsat oluşturduğunu belirtti.