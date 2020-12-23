Çevre ve insan sağlığı için büyük bir tehdit: Dioksin

Endüstriyel işlemlerin yan ürünleri olarak ifade edilen dioksinler farklı şekillerde karşınıza çıkabilir. Katı atık, endüstriyel yağ atıkları ve fabrika bacaları dioksinin çevreye salınmasına neden olur. Bu bileşenlerin en yüksek seviyeleri bazı toprak çeşitlerinde, tortularda ve hatta yiyeceklerde bulunur.

Dioksin Nedir?

Kimyasal bileşenler arasında yer alan dioksinler, hidrofobik özelliğiyle dikkat çeker. Hidrofobik özelliğinin bir sonucu olarak bu bileşenin doğada yok olması uzun süreler gerektirir. Yıkımları zor olan dioksinler, çevre kirleticilerin başında gelir. Birçok çeşidi bulunan dioksin, çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden bir unsurdur.

Dioksinler Nasıl Oluşur?

Farklı birçok çeşidiyle dikkat çeken dioksinin nasıl ortaya çıktığı önemli bir konudur. Dioksinler doğal olarak ortaya çıkan bir yapıya sahip değildir. Endüstriyel olarak ifade edilen faaliyetler sonucunda dioksinlerin oluştuğu söylenebilir. Klor ya da brom içeren endüstriyel üretimlerin bir sonucu olarak karşınıza çıkar. Metal işleme, organik bir maddeyi yakma gibi faaliyetlerin yanı sıra katı atık ve bu atıkların yakılması da dioksinin açığa çıkmasına neden olur. Plastik üretimi ve tüketiminde artış yaşanmasının olumsuz bir nedeni olarak dioksin gibi zararlı toksinlerin oluşması kaçınılmazdır. Bu faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkan dioksinler hava yoluyla suda, toprakta veya bitkilerde depolanır. İnsan vücuduna girmesi ise toprakta yetişen bitkilerin tüketilmesiyle gerçekleşir. Dioksinin insan vücudunda depolanmasına çoğunlukla hayvansal gıdalar neden olur. Bu bileşen et, balık, süt veya yumurta gibi ürünlerin kullanılması sonucunda vücutta depolanma imkanı bulabilir.