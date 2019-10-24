Çevre ve İşçi Dostu Madencilik Mümkün mü?

Türkiye ve dünya madencilik sektörünün önemli isimleri 8’inci Minex Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı’nda buluştu. İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenen fuara 250’si yabancı toplam 345 firma katılıyor. MINEX’te, maden kazalarının önüne geçecek gaz ölçüm cihazları, yaşam odaları, kaçış tünelleri, havalandırmalar, yangınları önceden haber veren sistemler, yer hareketlerini gerçekleşmeden bildiren ürünlerin yanı sıra, maden çıkarmada, kurutmada ve işlemede kullanılan makinalar da sergileniyor. Fuar ve kongre bir arada Çok sayıda iş görüşmesine ve anlaşmasına da sahne olması beklenen fuarla eş zamanlı olarak Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi de düzenleniyor. Kongre, uluslararası düzeyde üretici, tüketici ve akademik çevreleri bir araya getirerek madencilikteki son gelişmelerin tartışıldığı bir platform işlevi görüyor. Verimliliği artırmanın yanı sıra, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevreye verilen zararı azaltacak yöntemler de tartışılıyor.

Soyer’den madencilere çevre uyarısı Yıllardır yol açtığı çevre sorunlarıyla ve ölümlü iş kazalarıyla gündeme gelen madencilik sektörü açısından fuar ve kongre bu sorunların aşılması için de bir fırsat sunuyor. Kongrenin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer madenciliğin çevreye saygılı olması gerektiği uyarısında bulundu. Soyer, “Hem dünyanın hem Türkiye’nin farklı yerlerindeki yatırımcıları ve inovasyonları İzmir’e çekmeyi hedefliyoruz. Ancak tüm stratejik hedeflerimizi parçası olduğumuz doğayla uyumu en temel referans kabul ederek gerçekleştirmeyi esas alıyoruz. Dolayısıyla ekonomik gelişmeyi sağlamak adına doğaya zarar veren, kaynakları sınırsız şekilde kullanmayı hak gören bir anlayışın da tümüyle karşısındayız” diye konuştu. “Bilim ve teknoloji, sorunları çözmüş durumda” VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel de teknolojinin geldiği noktada hem çevreye hem de insan hayatına saygılı bir madenciliğin mümkün olduğunu söyledi. Yüksel, “Bugün bulunduğumuz süreçte, maden mühendisliği bilim ve tekniği, madenciliğin çevresel sorunlarını, işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarını çözmüş durumda. Ancak ülkemizde uygulanan teknoloji henüz istediğimiz seviyeye ulaşmadı. Ülkemizde geri bir teknoloji uygulanıyor. Bu fuar ve kongremizde amacımız gelişmiş teknolojileri Türkiye madenciliğine tanıtmak, onların bilgisine sunmak ve uygulanmasını sağlamak” dedi.