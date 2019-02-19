Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Çevresel Performans İnceleme Raporu’nun açıklandığı toplantıda Türkiye’nin 2023 yenilenebilir enerji hedefine hemen hemen ulaştığını söyledi. Birpınar, ücretli alışveriş poşeti uygulamasıyla önemli bir başarı yakaladıklarını da belirterek, "Önemli bir zincir marketten gelen son rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen sene yılın ilk 40 gününde 79 milyon adet poşet kullanılmışken, bu yılın ilk 40 gününde 19 milyon adete düştüğünü görüyoruz. Yani bu rakamın yüzde 75 azaldığını görüyoruz" dedi.

Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Çevresel Performans İnceleme Raporu toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Çevre Direktörü Dr. Rodolfo Lacy’nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

OECD Direktörü Dr. Rodolfo Lacy’le birlikte ortan basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar rapora ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yenilebilir enerjinin toplam birincil enerji arzındaki payında Türkiye’nin OECD ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Birpınar, "Türkiye başta güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik enerjisi olmak üzere son yıllarda kurulu kapasite bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmuştur. Yenilenebilir enerjinin toplam birincil enerji arzındaki payı, OECD ortalamasının üstündedir’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kentsel atık ve tehlikeli atıkların üretimini azaltarak Avrupa Birliği direktiflerine uyum sağladığını vurgulayan Bakan Yardımcısı Birpınar, "Türkiye, atık ile ilgili AB direktiflerine neredeyse tamamen uyum sağlayarak ve kentsel atıklar ile tehlikeli atıkların üretimini azaltarak ilerleme kaydetmiştir. Kimyasalların yönetimi anlamında mevzuat bakımından bazı gelişmeler kaydedilmiştir. Tehlikeli kimyasalların uluslararası ticaretine ilişkin Rotterdam Sözleşmesi, 2017 yılında onaylanmış olup mevzuatın, AB’nin tehlikeli kimyasal ihracatı ve ithalatı ile kalıcı organik kirleticiler ile ilgili yönetmeliklerine uyumu adına taslak yönetmelikler hazırlanmıştır’’ diye konuştu.

Türkiye’nin elektronik sistemlerden yararlanarak ÇED sürecinin sadeleştirdiğinin altını çizen Birpınar, "Türkiye’nin çevre ile ilgili düzenleyici çerçevesi, çevre mevzuatını Avrupa Birliği (AB) direktiflerine uyumlu hale getirmek üzere devam eden çalışmalar sonucunda 2008 yılından bu yana büyük oranda güçlendirilmiştir. ÇED ve izin süreçleri, elektronik sistemlerden yararlanılarak sadeleştirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, eğitimler aracılığıyla ve denetimlerin planlanması, raporlanması ve değerlendirilmesine yönelik bir yazılımdan yararlanarak denetçilerinin kapasitesini arttırma anlamında kayda değer çalışmalar yapmıştır’’ dedi.

Elektrikli ve hibrit araç kullanımının teşvik edildiğini belirten Bakan Yardımcısı Birpınar, "Türkiye, 2008 yılı Çevre Performansı İnceleme Raporundan bu yana yeşil büyüme ile ilgili pek çok alanda ilerleme kaydetmiştir. Çevre ve sürdürülebilir kalkınma hususları, genel bir stratejik istikamet sağlamak üzere yararlanılan temel bir araç olarak Kalkınma Planları’na daha fazla entegre edilmektedir. Benzin ve dizel yakıtlara getirilen vergiler, büyük motorlu araçlara yönelik hem ÖTV hem de MTV’nin yüksek olması çevresel hedefler ile genel anlamda örtüşmekte, elektrikli ve hibrit araç kullanımı da daha düşük ÖTV oranlarıyla teşvik edilmektedir’’ şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 2023 yenilebilir enerji hedefine ulaşmak üzere olduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı Birpınar şunları söyledi, "2008 yılındaki Çevresel Performans İncelemesi’nden bu yana Türkiye, Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı’nı geliştirme ve uygulama anlamında önemli bir adım atmıştır. Türkiye, büyük oranda tarife garantisi sayesinde 2023 yenilenebilir enerji hedefine hemen hemen ulaşmış durumdadır.’’

Türkiye’nin atık su yönetiminde önemli bir ilerleme kaydettiğini hatırlatan Bakan Yardımcısı Birpınar, "Süreklilik arz eden ulusal ve uluslararası fon yatırımları, kurumsal kapasite artışı, yasal ve kurumsal düzenlemeler sonucunda kentsel atık su yönetimi anlamında önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye, AB Su Çerçeve Direktifi ilkelerine uygun olarak ’hassas su kütleleri, kentlere duyarlı alanlar ve nitrata duyarlı alanlar’ olarak tanımlanan 25 hidrolojik havza tespit etmiş ve 25 nehir havzası koruma eylem planı hazırlamıştır’’ ifadelerini kullandı.

- Ücretli alışveriş poşeti uygulaması, plastik kullanımını yüzde 75 azalttı

Yeni yılda başlayan ücretli alışveriş poşeti uygulamasıyla önemli bir başarı yakaladıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Birpınar, "1 Ocak itibariyle plastik poşetlerin parayla satılması noktasında ciddi bir başarını olduğunu, bu uygulamayla şuanda yılda bir kişinin kullanmış olduğu 440 adet rakamını 40’a düşürmeyi hedefliyoruz. Önemli bir zincir marketten gelen son rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen sene yılın ilk 40 gününde 79 milyon adet poşet kullanılmışken, bu yılın ilk 40 gününde 19 milyon adete düştüğünü görüyoruz. Yani bu rakamın yüzde 75 azaldığını görüyoruz’’ diyerek uygulamanın önemine dikkat çekti.

