Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Açıkta kalan kimse yok

Kurum, TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonunda yaptığı sunum sonrasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. "TAKSİTİ 700 LİRA OLAN YERLER 1500-2000 LİRAYA KİRAYA VERİLİYOR" Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hayata geçirdiği projelerde kimsenin açıkta kalmadığını, bakanlık eliyle yapılan konutların, bugün devlete olan borcunun yanı sıra 250 bin lira farkla satılabildiğini ifade eden Kurum, "Taksiti 700 lira olan yerler 1500-2000 liraya kiraya veriliyor. Helali hoş olsun, çok daha iyisini alsınlar. 81 vilayetimize 300'ün üzerinde ziyaret gerçekleştirdim. Bu süreçte bir kişi 'Ben depremde hasar gördüm, devletim benimle ilgilenmedi, ben açıkta kaldım' demedi. Elazığ'da bir ay kaldım, tüm mahallelerini, köylerini gezdim. Salgın şartlarında vatandaşın dertlerini dindirebilmek adına çok sayıda toplantı yaptım." diye konuştu. "AÇIKTA KALAN KİMSE YOK" Murat Kurum, İzmir'de depremden zarar gören bölgelerde zeminin kötü olması nedeniyle yapılacak binalarda 5 katı geçmeyeceklerini söyledi. Bölgedeki projeleri Ankara'da, İstanbul'da en pahalı daireleri satan firmaların mimarlarına çizdirdiklerini belirten Kurum, "Bu çalışmalar bittiği zaman şehrin içinde bir kültür olacak. Kimseye haksızlık yapmıyoruz. Rezerv alanında zemin artı 3 kat, 4 kat yapıyoruz. Kültürü yaşatmak istiyoruz. Yüksek yüksek binalarda komşuluk ilişkisi, örf, adet gidiyor. Rezerv alanı 3 milyon 750 bin metrekare. Alanın yarısına 100'er metrekare daire yapsanız 20 bin konut eder. Dolayısıyla açıkta kalan kimse yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum'dan İstanbul için korkutan deprem açıklaması Kurum, salgın sürecine rağmen fedakarca çalıştıklarını, bu noktada eksiklerinin, hatalarının olabileceğini dile getirdi. İzmir depreminde olabileceğin en iyisini yapmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Kurum, kentsel dönüşümde herkesin bir araya gelmesi gerektiğine işaret etti. "BUNA YOĞUNLAŞMAMIZ LAZIM" Kentsel dönüşümün önünde Bakanlık nezdinde herhangi bir eksikliğin görülmesi durumunda düzeltmeye hazır olduğunu belirten Kurum, şöyle konuştu: "Biz her yerde bu gönüllülükle ilgili olarak toplantılar yapıyoruz. Nerede kentsel dönüşüm varsa bizzat kendim gidiyorum vatandaşların yanına. Burada ülke için, vatandaş için el birliği içinde çalışmamız gerekiyor. Bunun bir zorunluluk olması lazım. 1999 depremi öncesi yapılan hemen hemen bütün yapılarda risk söz konusu. Çünkü bu binalar yapı denetim hizmeti görmemiş. Burada sorun hangi binaların riskli olup olmadığı değil, bunları el birliği içinde nasıl dönüştürebiliriz, buna yoğunlaşmamız lazım." Kurum, İzmir depreminin ardından, maliklerin isteği doğrultusunda hem bina inşasını gerçekleştireceklerini hem de depremi anımsatacak bir görsel hazırlayacaklarını anlatarak, "Kimsenin kırılmayacağı şekilde süreci yönetmeye çalışıyoruz." dedi.