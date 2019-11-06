Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Ağrı'daki projeleri denetledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ağrı'da inşaat çalışmaları süren projeleri inceledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Kurum, Ağrı Ahmedi Hani Havalimanında, Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, belediye başkanları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Kurum, beraberindekilerle 100.Yıl Mahallesi kentsel dönüşüm alanı ve Murat Nehri'ni gezdikten sonra Taşlıçay Deresi'ndeki ıslah çalışmalarını denetledi.

Millet Bahçesi'ni gezen Kurum, ardından Fırat Mahallesi'ndeki TOKİ 2. Etap uygulama alanı, kent meydanı inşaat alanı, diş hastanesi inşaat alanı ve Baloluk köyünde yapılması planlanan ahırlar bölgesinde inceleme yaptı.

